新疆：1840年西方霸權時代不再 涉疆問題發布會 再教育營前學員「現身說法」

「H&M不應把生意政治化」

據官方昨公布的記者會實錄，針對在華企業涉疆問題表態會否惹來麻煩的提問，新疆黨委宣傳部副部長徐貴相表示，「H&M本是個企業，應該搞自己的經營活動，不應把經濟行為政治化」。

徐貴相稱，中國早已不是1840年的中國（即晚清時期，當年發生第一次鴉片戰爭），中國人民遭受西方列強霸權、霸凌的時代一去不復返。包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的。制裁的大棒揮向新疆企業時，也會砸向他們自己。「我們希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。」

新疆自治區政府新聞發言人伊力江·阿那依提在會上評論「棉花事件」時說，「棉花是白的，但一些人的心卻是黑的」。

與會的一名紡織工人、來自阿克蘇地區庫車市的阿麗米熱·吐爾孫，分享其在新疆博樂市紡織企業的工作經歷稱，她去年4月在村委會宣傳欄留意到招工信息後應聘，與公司簽訂勞動合同，經培訓後熟習工作，半年內成為公司技術骨幹；因為工作，生活條件愈來愈好。

紡織工：沒實地了解瞎編

畢業生：沒有人曾遭性侵

阿麗米熱·吐爾孫表示，外出務工跟境外所稱的「強迫勞動」沒有任何關係，境外那些人沒有實地了解公司情况卻「瞎編」，「就是想砸掉我們的飯碗」，「這麼做非常可恥、可恨」。

對於有媒體報道新疆「再教育營」（官方稱「職業技能教育培訓中心」）存在對女學員大規模性侵，喀什澤普縣教培中心的結業學員迪麗娜爾·卡哈爾稱，在教培中心學習期間各項權利都得到充分保障，沒有任何女學員曾遭性侵。她表示想對造謠者說，「你們整天胡說八道，靠詆譭教培女學員的名譽，來達到自己不可告人的目的，你們不感羞恥嗎？良心不痛嗎？」又斥「說出醜惡言行的人必將受到懲罰！」

被指警察跟蹤訪疆記者

官：這種情况「不存在」

被問到外國記者能否在新疆自由採訪，徐貴相稱，新疆是開放地區，一直歡迎外國記者採訪，如果遇到阻撓，可直接向當局反映。他說，外國駐華新聞機構和記者須符合中國相關採訪規定，外國記者絕大多數依法採訪，當局亦積極提供便利，包括安排走村入戶，記者可以聯絡外交部、新疆宣傳部、或者自行到新疆採訪，當局並不阻攔或干涉。

對有記者稱在新疆採訪被警察跟蹤，徐貴相表示這種情况「不存在」，又說過去新疆暴恐活動多發頻發，當局也擔心記者安全問題，因為恐怖分子不分對象；另一種情况是民眾不同意接受採訪，但有的記者強行採訪，民眾就可能報警。

古特雷斯：聯國與華協商訪疆

針對聯合國秘書長古特雷斯昨稱正與中國就訪問新疆一事協商，外交部發言人趙立堅昨表示，中方早已向人權事務高級專員發出訪疆邀請，雙方一直保持溝通。

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