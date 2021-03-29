廣鐵4‧10列車加速 接駁粵5市

《羊城晚報》報道，廣鐵集團增開熱門方向列車往返共26程，均為高鐵動車組列車，連接四川成都、重慶、貴州銅仁、雲南昆明、福建廈門。廣東省內則為茂名、廣州和潮汕、肇慶等。其中肇慶首開至潮汕（汕頭）方向動車組，將實現粵港澳大灣區東西端快速聯通。

廣鐵集團客運部相關負責人稱，4月10日後，杭深線廈深段深圳北至廈門北間所有動車組運行時速將由原來的200公里加速至250公里，平均縮短32分鐘左右。同時，安排深圳北至廈門（北）快車7對，全程最快僅需2小時30分，較原有車程快1小時左右。

此外，深圳北至潮汕間最快需1小時27分鐘，廣深城際將開行廣州東至深圳一站直達列車，全程耗時1小時8分。佛肇城際與穗深城際動車組列車將跨線運行，開啟肇慶、佛山、廣州、東莞、深圳5市間城際列車互聯互通。

新的運行圖亦加開深圳機場至肇慶間跨線動車組列車11對，旅客 毋須再中轉換乘，可從深圳快速通達肇慶，深圳和肇慶兩地間最快僅需2小時37分鐘。