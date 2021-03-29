北方再遇沙塵暴 多市空氣指數「爆燈」

北京市氣象局提前逾10小時，在昨天中午便發布大風藍色預警和沙塵暴黃色預警信息。沙塵暴災害應急指揮部要求市民非必要不外出及停止一切戶外施工。北京市教委亦建議學校取消戶外活動。

中新社報道，前天起源自蒙古國中部區域的沙塵主體開始進入中國境內，內蒙古大部、山西北部及河北北部率先受到波及，空氣質量以重至嚴重污染為主。

昨日北京、石家莊等地籠罩在漫天黃沙中。中國環境監測總站監測顯示，昨早7時，北京、石家莊、承德、張家口、太原、大同、呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、銀川、喀什等地空氣質量嚴重污染，主要污染物為可吸入顆粒物（PM10），其中多個城市空氣質量指數達到500，已經達到爆燈水平。

3月15日，受近10年最強沙塵天氣影響，中國北方出現大範圍嚴重沙塵污染。專家表示，相較本月近期強沙塵天氣，昨日沙塵污染過程由於後部助推高壓系統偏弱，移動速度可能偏慢。

分析師料4月仍多沙塵天氣

中國環境監測總站預計，今明兩日西北高壓系統進一步東移南下，京津冀區域擴散條件轉差，中部部分城市可能因沙塵回流導致PM10濃度暫時上升，或出現中度及以上污染。

《北京日報》引述中國天氣網氣象分析師張娟認為，土壤提前解凍，降水持續偏少，蒙古氣旋、冷空氣帶來大風，是頻頻掀起沙塵暴的主要原因。中國氣象分析師胡嘯稱，進入4月仍然是沙塵天氣活躍的時段，後續可能還會再有沙塵天氣出現。