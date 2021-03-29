帕勞總統伙美大使訪台 稱旅遊氣泡有賴三方共同努力

稱倘無美幫助難獲首批疫苗

三立新聞網報道，惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷昨乘搭包機抵台，惠恕仁步出機艙後與接待人員揮手問好。前往迎接的吳釗燮與惠恕仁以互碰手肘取代握手，訪問團成員與接機人員都戴上印有台灣及帕勞旗的特製口罩。這是惠恕仁上任後第一次出訪，也是新冠疫情後首名到訪台灣的外國元首。

爆疫後首訪台外國元首

中央社報道，惠恕仁在桃園機場講話稱，隨行的除第一夫人，還有國會副參議長等人。他表示，很高興大家都準備好啟動帕台之間的「旅遊氣泡」，相信這樣的旅遊模式是絕無僅有的。惠恕仁也介紹此行也有美國駐帕勞大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland），稱帕勞得力於美國的幫助，「今天的旅行能夠成真，有賴於台灣、帕勞及美國三方共同努力。」

惠恕仁赴台前接受日本NHK專訪表示，「台灣成功遏制新冠病毒大流行，我們將開始與台灣的旅遊氣泡，關於開放這個市場，我們認為他們（台灣人）將是安全的，而我們人民也受到保護。」惠恕仁重申，雖然中國大陸在太平洋不斷施壓，但帕勞跟台灣的邦誼不會改變。

明晤蔡 4‧1隨首氣泡團返國

台總統府發言人張惇涵說，預祝惠恕仁率領的訪問團此行與台灣政府及民間各項交流能夠共創雙贏，並期待「台帕旅遊氣泡」順利啟動，期盼雙方在過去的基礎建設、農業、醫療、能源和教育等領域的堅實合作基礎上，持續推進兩方合作關係，持續深化邦誼。

依照規劃，惠恕仁今晚（29日）將舉行訪台記者會及出席帕勞觀光宣傳活動。結束後台灣行政院長蘇貞昌將設晚宴款待。周二（30日）下午惠恕仁將到總統府和蔡英文會面，蔡英文也會設宴款待。4月1日惠恕仁將南下參訪台灣船舶製造及水產養殖業，預計中午和「台帕旅遊氣泡」首團搭乘同一班機返回帕勞。