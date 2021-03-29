美商務部長：正制定戰略反擊中國

中美貿易戰至今在持續。據美國全國公共廣播電台（NPR）報道，雷蒙多稱，拜登於貿易戰工作重點是「如何保護美國工業，為美國企業創造公平競爭環境，照直說就是擊退中國，制定整體戰略」。雷蒙多表示，中國的行為已經威脅到美國的安全、繁榮和價值觀。「我們對中國構成的威脅的規模非常清楚，已經做好準備。」

目前貿易戰包括對來自中國的鋼鋁徵收更高的關稅，這對美國鋼鋁業的公司有所幫助。但是美國製造商，如惠而浦（Whirlpool）和哈雷摩托車（Harley-Davidson）則抱怨關稅提高了成本並削減了利潤。雷蒙多對此指出，她計劃審查程序，允許免關稅，以幫助美國公司使用這些原材料。

有關技術層面，以及中國的行為如何威脅到美國國家和經濟安全。雷蒙多認為，解決這問題的方法是在美國國內投資更多。

稱修復與盟友關係

雷蒙多將與中國的競爭稱為拜登政府的「關鍵特徵」（Defining feature）。她說，為此美國需要修復與特朗普政府時期疏遠的盟友的關係。

（中美角力）