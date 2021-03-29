華漁船仍泊牛軛礁 菲律賓派戰機監察

路透社引述菲律賓防長洛倫扎納於前天的聲明稱，菲軍方已派戰機飛越停泊牛軛礁的中國漁船，要求它們立即撤離。洛倫扎納表示，菲律賓軍機每日飛往相關海域監察，也會加派海軍到南海執行主權巡邏，保護菲律賓漁民，又強調軍方的空中及海上力量已準備好捍衛國家主權及權利。

菲防長：空中海上力量準備好捍衛主權

菲律賓政府早前發布航拍照片稱，約220艘由中國「海上民兵」駕駛的漁船本月4日起在牛軛礁集結，他們當時不是在捕魚，或危害海上航行安全，至上周一（22日）仍有183艘停留。菲方稱，牛軛礁位於菲律賓大陸架及專屬經濟區內，該國擁有相關海域開發或保存使用魚類、石油及天然氣的權利。

牛軛礁目前由中方實際管控。中國外交部暫未回應菲方聲明。外交部發言人華春瑩早前表示，牛軛礁屬於中國，近期由於海况，中方部分漁船在牛軛礁附近避風，屬正常行為，外界應該理性看待。中國駐菲律賓大使館也發表聲明稱，中國沒有所謂的「海上民兵船」。