王毅訪中東 推貿易投資本幣結算

王毅上周三（24日）起一連7日前往沙特、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林和阿曼等6個中東國家訪問。據中國外交部網站報道，王毅前天在阿聯酋接受阿聯酋通訊社書面訪問，談及中阿下階段可在哪些領域挖掘合作潛力時稱，中阿應創造兩國「更加立體全面的合作格局」，包括要推進共建「一帶一路」，鞏固能源、經貿等傳統合作支柱，高新技術合作等新興增長極等。

對於深化高新技術合作，王毅提出，要拓展在5G、大數據、人工智能、航空航天等領域合作；此外，提升金融和投資合作水平，促進在雙邊貿易和投資中更多使用本幣結算，攜手共建中阿「一帶一路」國際交易所。

稱中國從不謀求勢力範圍

王毅還稱，中國完全尊重地區國家選擇的社會制度和發展道路，從不謀求改變各國的制度模式，提倡「提倡和而不同、量體裁衣，反對削足適履」。他並強調，中國在中東「從不謀求勢力範圍」，主張以包容和解方式，構建兼顧各方合理關切的安全架構。

此次中東之行，王毅安排在中美阿拉斯加對話、中俄桂林會晤之後，有分析認為，這顯示中國為應對美國聯手盟友制華，加緊尋求伙伴的支持。外交部此前則稱，王毅此行目的包括與中東各國深入戰略溝通，促進中國與各國重大發展戰略對接、推進高質量共建「一帶一路」，以及就地區事務特別是熱點問題交換意見。

俄伊遭美制裁 中國應對擺脫美元體系

中俄外長桂林會晤時，也提到中俄貿易使用本幣結算議題。近年來，遭遇美國制裁的俄羅斯力圖推動「去美元化」。在中美貿易戰背景下，有內地專家指，俄羅斯、伊朗等國的遭遇，也讓中國不得不提早做好應對，以解決內地金融機構、企業在國際上以美元支付體系開展業務的風險。