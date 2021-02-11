BCI上海代表處：新疆沒強迫勞動 稱兩度提交調查報告 總部無視

此次圍繞新疆棉花的紛爭，源於H&M去年10月一則聲明，其中稱由於BCI決定暫停在新疆發放棉花許可證，H&M供應商不再採購新疆棉花。內地傳媒後引述多家疆棉生產商報道，BCI從2020年前後暫停在新疆的認證計劃和證書，理由是要「對標準升級和優化，以應對複雜多變的外部環境」。

央視昨天播出報道「白棉花為何上了『黑名單』」，其中BCI上海代表處首席代表吳艷出鏡表示，為回應外國有關「強迫勞動」輿論，該處曾對新疆的項目嚴格複查，最終證實新疆並沒有「強迫勞動」問題。

吳艷稱，調查首先由生產一方自我評估，之後由上海團隊作第二方的可信度審核，最後由第三方的審核機構出具單獨的驗證報告。她表示，代表處曾向BCI總部提交兩份調查報告，還匯總瑞士通標公司（SGS）等第三方檢測機構歷年以來的檢測報告，但均被總部無視。

稱2012年起審核 從未現一宗強迫勞動

BCI上海代表處自2012年起設立。該處上周五（26日）曾於微信公眾號發聲明稱，自2012年開始對新疆項目點執行歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現一宗有關強迫勞動的事件。

昨日央視報道指，BCI之所以認定新疆存在「強迫勞動」，是因為受到「一些人權組織」施壓，以及其理事會和美國國際開發署的「不斷授意」，這實際上是「美國政府涉疆制裁的延伸」。該報道稱，BCI取信的「強迫勞動謊言」是由「西方媒體炮製」，並點名澳洲戰略政策研究所、英國廣播公司（BBC）、《華爾街日報》、「人權觀察」、「維吾爾人權項目」、美國國家民主基金會等媒體和非政府機構。

BCI總監曾稱疆「扶貧」屬強迫勞動

此外，《環球時報》報道，有內地網民發現，BCI標準與保證總監桑菲利波（Damien Sanfilippo）去年12月接受BBC訪問時聲稱新疆扶貧工程是「強迫勞動」，指出即使工人拿到合理工資，卻無自由選擇職業的權利。該報道直斥BCI「無恥」。《環球時報》引述專家稱，如果相關國家、機構依舊不收手，那麼中方還會持續對相關領域採取進一步制裁措施，不排除將對BCI納入制裁名單。

對於事件後續發展，西南政法大學人權法教授朱穎對觀察者網表示，相信中方還會採取進一步制裁措施，未來不排除會「多邊制裁」、「聯合制裁」。他又提出，中國可以打「國際線」，對抵制新疆產品的組織提出國際訴訟，特別是將「幕後推手」BCI納入制裁名單，可在其註冊地瑞士提訴。

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