內地接種近億劑 目標年底七成 有望初步建免疫屏障

澎湃新聞報道，據不完全統計，目前內地已有江蘇、廣西、安徽、寧夏、甘肅等省制定了新冠疫苗接種階段目標。江蘇廣電總台26日消息，江蘇省預計在4月底前完成3500萬人的首劑次接種，至6月底前完成該批人群第二劑接種；至今年年底將完成5600萬人接種目標。依江蘇省常駐人口約8000萬人計算，至6月前江蘇將完成40%常駐人口的覆蓋，到年底這一比例將達70%。

多省制定階段目標 北京進度最快

《廣西日報》亦公布該區接種計劃，預計6月底，為邊境口岸、海關、移民等感染和疾病傳播風險高的2000萬（包括已接種者）重點人群接種新冠疫苗，7至12月再為符合條件的老年人，基礎病患者等重症高風險人群接種，並對前期重點人群實施補種，預計目標人群1000萬。依廣西常駐人口4960萬人計算，廣西年底將有60%的人群完成接種。此外，寧夏、安徽、甘肅則計劃在6月底前完成接種覆蓋該省常駐人口的40%。

國家衛健委網站數據，截至26日，內地累計接種新冠病毒疫苗9747萬劑次，而在此前6日，累計接種疫苗7495.6萬劑次，日均接種量超375萬劑次，創下疫苗接種以來新高。另據央視報道，截至27日零時，北京共接種1368.95萬劑，累計851.66萬人；其中完成兩劑接種500.96萬人，接種第一劑331.47萬人。接種覆蓋率已達北京常駐人口的38%以上。為內地各省市進度最快的地區。

此前，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，根據前期研究結果，阻斷新冠病毒傳播，需要人群免疫力閾值在70%左右或稍低一些。這意味依上述多省公布的接種計劃，至今年年底，內地或將初步建起新冠病毒的免疫屏障。

注射器需求大 工廠24小時運作

隨著內地接種進度加快，用於疫苗配套的預填裝注射器需求亦有增加。央視報道，山東威海一間專門生產該注射器的工廠負責人稱，今年以來工廠5條生產線24小時不停產運作，現在產能已超過去年同期5倍，訂單仍排至7月。中國醫學裝備協會技術部主任楊建龍表示，新冠疫苗為預填裝注射器市場帶來很大需求，但中國低值耗材的產能供應能力非常強，目前沒出現明顯缺貨、斷貨。

（抗疫新階段）