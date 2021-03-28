防長訪塞爾維亞：不容許華使館被炸歷史重演

塞國總統：中國是最值得信賴朋友

新華社報道，武契奇表示，中國是塞爾維亞最值得信賴的朋友，塞方堅定支持中國政府在涉港、涉台、涉疆等核心利益問題上的立場，支持「一帶一路」倡議，願與中國加強包括軍事在內的各領域合作，推動兩國關係不斷邁上新台階。魏鳳和稱，中塞是真正的「鐵桿朋友」，感謝塞方對中國核心利益給予堅定支持，中國也完全支持塞方走獨立自主道路，中國軍隊願與塞方一道，拓展軍事交流與合作，推動兩軍關係深入發展。「國防部發布」微信公號稱，魏鳳和當日憑弔時，塞副總理兼防長斯特法諾維奇陪同憑弔。

科索沃戰爭期間，1999年5月7日深夜，以美國為首的北約部隊向中國大使館投下5枚精確制導炸彈，造成館內新華社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎3人死亡，數十名使館人員受傷，5層高的使館嚴重損毁。事後美國稱因地圖出錯誤炸，但中方堅持認為是蓄意行為。事件引發內地大規模反美示威，中美關係一度陷入低潮，時任美國總統克林頓曾多次就事件致歉。國家主席習近平2016年出訪塞爾維亞時，首場活動就前往被炸使館舊址，成為炸館事件後首名到現場憑弔的中國國家元首。

華春瑩：北約還欠着中國人民血債

塞爾維亞上周三（24日）舉行悼念北約轟炸南斯拉夫事件遇難者的活動，中國外交部發言人華春瑩前日在記者會上被問及相關問題時稱：「北約現在跟中國有點較勁。3天前，北約外長會將中國稱為『挑戰』。中方要提醒北約，北約還欠着中國人民的血債。」她又表示：「今天的世界，不應該是誰的胳膊粗、拳頭大誰就說了算。以大欺小、恃強凌弱的時代一去不復返了。」