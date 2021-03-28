外交部播美前高官演講短片：利用維族搞亂中國

前美卿辦公室主任演講

談阿富汗駐軍三大目的

根據外交部官網的記者會實錄，該短片是威爾克森2018年8月在羅恩·保羅學院（Ron Paul Institute）的講話的片段，威爾克森談到美國在阿富汗駐軍的三重目的，其中之一就是遏制中國。他說：「我們阿富汗駐軍的第三個原因就是中國新疆有2000萬維吾爾族人……如果中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是製造動蕩，與那些維吾爾族人一起不斷地刺激北京，這樣就無需外力，直接從內部搞垮中國。」

華春瑩：新疆問題真正目的在遏華

播完短片，華春瑩稱「這場景多麼似曾相識」，並稱2019年香港「修例風波」中，中情局及其「白手套」美國國家民主基金會等資助、策動反中亂港分子以爭取所謂民主自由為名打砸搶燒，企圖在香港上演「顏色革命」。華春瑩又稱，現在美國及其幾個西方盟友又將黑手伸向新疆雪白的棉花。她表示，美國前高官親口承認，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。「事實已經一再證明，新疆問題絕不是民族、宗教、人權問題，而是反分裂、反暴恐、反干涉的問題」，真正目的就是阻遏中國發展壯大。她最後警告，美方導演的這齣戲應該收場了。