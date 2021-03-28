英國：中方制裁不會轉移外界對新疆注意力

華使館代辦提嚴正交涉

路透社報道，英國外交部亞洲事務國務大臣亞當斯（Nigel Adams）對楊曉光指出，中方選擇制裁那些尋求曝光侵犯人權行為的個人和實體，是「毫無根據和不可接受的」，行動不會轉移外界對新疆侵犯人權行為的注意力。

中新社報道，楊曉光稱，英方基於謊言和虛假信息，藉口所謂新疆人權問題實施單邊制裁，中方對此堅決反對、嚴厲譴責和強烈抗議。楊曉光表示，中方反制措施正當、合理、適度，無可指摘，受制裁的英國人員和實體並非在行使言論自由，而是在惡意抹黑中國，嚴重損害中國形象，嚴重侵犯中方利益，嚴重破壞中英關係。楊強調，希望英方立即採取有效措施糾正錯誤，以實際行動為兩國關係健康發展創造條件。

對於中國制裁英國的個人和組織，英國首相約翰遜和外相藍韜文等相繼出聲表示不滿，英大法官巴克蘭（Robert Backland）26日亦在Twitter稱，對中國制裁聲明散播謊言和虛假信息表示強烈反對。

另中國駐英大使館和駐曼徹斯特、愛丁堡、貝爾法斯特總領館與新疆自治區政府，上周五在英國舉辦「新疆是個好地方」視像宣介會，楊曉光和新疆人大主任蕭開提·依明均有出席。