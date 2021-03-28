中方再制裁美加3人1機構

外交部表示，今次制裁決定針對美、加「基於謊言和虛假信息」對新疆有關人員和實體實施單邊制裁的行徑，同時，此前中方對美方在涉疆問題上嚴重損害中方主權和利益人員的制裁仍然有效。

1月21日，美國總統拜登剛上任，中國即宣布制裁美國前國務卿蓬佩奧等28名前朝官員，蓬佩奧在事前兩日認定中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的作為構成「種族滅絕」。

促停止政治操弄涉疆問題

外交部還敦促有關方面認清形勢，糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠，否則必將玩火自焚。

談中美互關領館

崔天凱：解鈴還須繫鈴人

此外，去年7月美國要求關閉中國駐休斯頓總領事館，中國則關閉美國駐成都總領事館。中國駐美大使崔天凱前晚接受中央電視台訪問時，被問到中美高層對話提及雙方「就便利彼此領事機構及人員活動以及媒體記者相關活動進行交談」是否意味即將重開領館，崔說這些事情都是美方挑起，中方從一開始就反對，「解鈴還須繫鈴人」，美國做下的這些錯事都應得到糾正，希望美方表現出誠意。