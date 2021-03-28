Hugo Boss刪撐疆棉帖 代言人割席 白宮：關注事件 撐遭杯葛企業

官網稱不容忍強迫勞動

環球網轟「兩副面孔」

Hugo Boss上周四（25日）在微博表態繼續採購和支持新疆棉花，尊重一個中國原則。「環球網」隨後發文指出，其官網上有針對新疆人權的相關聲明，形容是「兩副面孔」，表態只是「微博特供」。Hugo Boss昨日刪除帖文，並貼出官網英文供應鏈準則連結，內文稱不容忍強迫勞動，基於對新疆的公開報道，目前沒有直接採購當地原料。聲明一出，內地網民群情激憤，中國代言人李易峰、朱正廷、王琳凱隨即宣布解約。

同樣被捲入事件的FILA中國上周四宣布退出良好棉花發展協會（BCI），強調其產品一直採用新疆長絨棉。惟FILA台灣代理商上周五發出聲明，切割與大陸市場的關聯，並表示台灣FILA現皆使用台灣製造的棉質布料，原料來自南亞。聲明稱，FILA品牌採行各市場代理商營運模式，台灣現為斐樂股份有限公司，大陸市場則為安踏體育，FILA退出BCI組織為安踏體育之當地市場決策。

台灣FILA：皆用南亞棉

對於內地新疆棉「火頭」燒向多個國際品牌，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）上周五表示，華府正密切關注事件。她指出，國際社會應反對中國把私營公司對其市場的依賴當成武器，從而扼殺言論自由和抑制商業道德行為。

美國國務院發言人波特（Jalina Porter） 同日稱，中國民眾杯葛行動影響包括來自歐美及日本的企業，美國將全力支持遵守美國法律的公司，確保使用的貨品非由強迫勞工生產，同時支持和鼓勵企業尊重聯合國有關商業和人權方面的指導原則。

國家棉花產業聯盟：全力支持疆棉

中國國家棉花產業聯盟昨日則發出聲明，表示將聯合全體成員單位和相關品牌企業，全力支持和推動新疆棉花產業綠色可持續發展，提升中國棉花自有品牌的國際影響力。國棉聯盟表示，堅決反對任何污名化新疆棉的行徑，堅決反對基於謊言和虛假信息排除新疆棉花及其製品的行為。

另外，《新疆日報》上周五中午進行棉田無人機器播種直播，內地75間媒體同步轉播，據報超過1000萬網民收看。直播介紹稱，新疆棉花播種工作已由南向北陸續啟動，近年來新疆棉花已實現了機械化、智能化大規模播種。在庫車市、尉犁縣等地的百萬畝棉田裏，駕駛員只需在裝有北斗自動導航等作業系統的大馬力拖拉機上，按播種要求設置好機具偏移值、作業幅寬，拖拉機就能在導航系統引導下按規劃路線自動駕駛播種。

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