北京聞風：百年慶生 中共學史致敬歷史 ／文：鍾鳴九

「學習型政黨」 通過學習認識治理思路

中共是世界上少有的學習型政黨，將開展全黨學習作為保持黨生命力和創造性的重要方法。特別是中共十八大以來，每年幾乎都有主題學習。透過歷年的學習安排可以知悉中共黨內治理的思路歷程，據透露，中共面向建黨百年的各項工作早已在鋪墊，特別是從十九大開始的「不忘初心，牢記使命」主題教育，至今年以學中共黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史「四史」為重點內容的黨史學習教育活動。

據研究黨建的專家介紹，中共黨內的各個主題教育活動開展都有一整套的動員和組織辦法，同時在學習中注重結合實際工作，檢驗學習效果，通過學習到實踐的全流程，查找問題、解決問題、整頓作風，是務虛與務實結合的見實效學習。

今年是中共歷史大年，以學習黨史來致敬，在意料之外亦在情理之中。有評論將此次學習教育稱為習近平為中共站上百年歷史新起點開設的「第一功課」。習近平曾多次談學習歷史的重要，並將之作為重要的思維方法概括為「樹立大歷史觀，從歷史長河、時代大潮、全球風雲中分析演變機理、探究歷史規律，提出因應的戰略策略」。在2月20日的黨史學習教育動員大會上，習近平提出「學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行」4個要求。

學習黨史也是凝聚共識需要

專家指這明確講出學史意義所在。中共百年之際面臨全球百年未遇大變局和世紀疫情大流行，內外形勢急劇變化。中共有運用歷史思維方法的傳統，毛澤東就主張用「古今中外法」研究黨史。此前中共領導人曾數次在關鍵時刻用大歷史思維扭轉局勢，如毛澤東論持久戰、與美國建交，鄧小平推動改革開放、提出「一國兩制」等。因此今年學習黨史既是致敬歷史，也是從百年歷史中汲取智慧凝聚共識的現實需要。據悉今年黨史學習教育活動已啟動，各級黨組織完成學習動員，將進入具體分階段學習，這學習將貫穿全年。

與此同時，一批建黨百年題材的影視製作也成為今年文化一大焦點，帶起民間一波重讀中共黨史熱潮。最近熱播的電視劇《覺醒年代》頻上熱搜，在年輕觀眾中口碑極佳，這現象亦受到外媒關注。專家指出，對黨史的挖掘和再認識，有助於中國共產黨紅色文化在新時代的傳播和再生，有助外界加深對中共的理解。

文：鍾鳴九