張文宏：新冠已成常駐病毒 稱變異屬自然規律 疫苗為世界重開唯一渠道

北京今啟動在京外籍人士接種

中新社報道，張文宏昨在澳門胸肺病暨防癆協會主辦的「2021澳門呼吸道傳染病研討會」上表示，新冠靶向藥物雖仍未取得重大進展，但相信終會問世。他表示，如藥物與疫苗協同使用，會使新冠肺炎病死率大幅下降。他又表示，病毒變異是自然規律，新冠病毒已成為人類的「常駐病毒」，疫苗是世界重新開放的唯一渠道。「光明網」昨刊載中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮周四（25日）的專訪，他表示預防新冠肺炎，防止疫情反彈的最好辦法就是接種疫苗，通過大規模接種疫苗，可在人群中建立免疫屏障，阻斷病毒持續傳播。

內地已展開大規模接種，中通社報道，北京昨再全面啟動在京外籍人士疫苗接種工作，只要年滿18歲及以上，參加北京市社會保障醫療保險的外籍人士，出示憑證即可免費接種。未參加北京市保險者，每劑收費93.5元人民幣（約111港元）。此前，上海宣布從下周一（29日）開始，可為適齡外籍人員接種新冠疫苗。

新上市疫苗公布臨牀數據 97%有抗體

《刺血針-傳染病》日前刊登內地重組蛋白亞單位疫苗（ZF2001）I 期和II期臨牀試驗研究成果。文章表示兩期臨牀試驗共招募950名18至59歲的健康成年人，結果顯示，該疫苗具有良好的耐受性和免疫原性。大多數入組者沒有觀察到不良反應或者為輕度或中度的不良反應，主要是紅腫、注射部位疼痛、騷癢等，為重組蛋白疫苗接種後常見反應；沒有嚴重不良事件發生。接種兩劑次疫苗後，76%的人可以產生中和抗體；接種3劑次疫苗後97% 的人可以產生中和抗體。

重組蛋白亞單位疫苗由中科院微生物研究所聯合安徽智飛龍科馬生物製藥研發，該疫苗周四獲國家藥監局同意納入緊急使用。這是內地第五款獲批使用的新冠疫苗，同時也是國際上首個獲批臨牀使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。

（抗疫新階段）