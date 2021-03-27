藝人捍衛「國家利益」 解除代言合約不必賠

太太貼木棉花相「暗撐」陳奕迅

有份與品牌「割席」的港台藝人包括容祖兒、陳小春、文詠珊、陳奕迅、歐陽娜娜、彭于晏、張鈞甯、黃安等。其中陳奕迅與合作超過10年的Adidas解約後，有網民質疑他為棉花發聲而漠視人權。同被質疑的還有其太太徐濠縈，徐濠縈在丈夫發聲明時，在Instagram上傳一株開滿紅色木棉花的圖片，似暗撐丈夫決定。兩人未有回應事件。

台灣藝人黃安昨在社交媒體上傳多張身穿「中國人不吃這一套」文字T恤（圖），支持非暴力抵制涉事品牌。彭于晏和張鈞甯工作室也分別發聲明稱，堅決抵制一切踰越底線抹黑中國的行徑。對於部分台灣藝人表態支持新疆棉，台行政院長蘇貞昌昨日批評是不知輕重，為自己利益，不知人權重要。

律師：可據民法典解約

藝人單方面與品牌解約，也惹來天價賠償揣測。上海律師田思遠表示，明星代言合約一般有「品牌方不得損害中國國家利益」的條款，即便沒有，藝人也可據《民法典》中「不得濫用民事權利損害國家利益」的規定解除合同，而毋須承擔賠償責任。有明星經理人向本報稱，藝人在代言合同中，雖然不一定有「損害中國國家利益」條款，但對方須履行不得違反公序良俗、法律法規，不得涉政治敏感等的責任。

明報記者