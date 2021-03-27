網民稱幼時被迫採摘棉花 官媒曾報道

Hugo Boss撐新疆棉被質疑

Hugo Boss周四晚在官方微博表示將「繼續採購和支持新疆棉花」，聲明還強調「一直尊重一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整」。然而環球網引述其官網顯示，公司在2017年加入BCI組織，並曾在去年12月發布一則直接點名新疆的聲明。去年9月，該品牌在接受美媒採訪時稱，要求世界各地的供應商證明產品「不是來自新疆」。運動服裝品牌Kappa、Asics亦於周四（25日）發聲明支持新疆棉。

有球隊「執走」Nike標誌

此外，網民呼籲國家足球隊及中超聯賽終止與Nike的合作關係，但中國足協未有回應。中超球隊上海申花周四（25日）在微博發布訓練照片時，將照片中的Nike標誌「執走」，被批評取巧。另一中超隊廣州城（前稱廣州富力）昨日下午亦上載訓練照，訓練服均以黑色背心遮蓋。

良好棉花發展協會（BCI）上海代表處昨再發聲明，稱中國區項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從未發現有關強迫勞動的事件。代表處3月1日曾發表《關於新疆問題的重要申明》稱，從2012年已開始對新疆驗證。至於近期國際品牌抵制新疆棉，代表處則稱這是企業行為，與BCI無關。

另對於強制勞動，有內地網民在微博透露，2000年代讀中小學期間曾被強逼去摘棉花，稱從小學四年級開始，當地所有學生「除非身體原因」都必須參與，「每次摘5天，每天都有任務公斤數；初中10天，高中15天」，形容是「民工的住宿環境」，且不能洗澡。

中新網在2007年9月一篇題為「新疆院校組織上百萬學生摘棉花 強制性勤工儉學」的報道，亦描寫了這一內容，並配有圖片。