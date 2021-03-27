華制裁英9人4機構 涵議員維吾爾獨立法庭

英外相：將召見華駐國代辦

中國外交部稱，即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國（包括香港、澳門），凍結其在中國財產，禁止中國公民及機構與其交易。中方保留採取進一步措施的權利，維護國家主權、安全的決心堅定不移。據外交部網站，被制裁的9人包括下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、保守黨前黨魁施志安（Iain Smith）、國會中國研究小組共同發起人奧布萊恩（Neil O'Brien）、上議院議員阿爾頓（David Alton）、跨黨派國會香港小組勞頓（Tim Loughton）、保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）等；被制裁的4間機構包括中國研究小組（China Research Group）、保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）、維吾爾獨立法庭（Uyghur Tribunal）及埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）；終審法院非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins）是該事務所仲裁員。

北京指控英方「基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係」。

歐盟及美英加周一（22日）宣布制裁新疆官員和實體，中國隨即反制；中國副外長秦剛周二（23日）召見英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson），表達不滿。