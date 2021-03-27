華制裁英9人4機構 涵議員維吾爾獨立法庭

【明報專訊】中國外交部昨宣布，對「惡意傳播謊言和虛假信息」的英國9名人員和4個機構實施制裁，反制英國先前以迫害人權為由制裁新疆官員及機構。英國首相約翰遜昨對被制裁的9名英國公民表示支持，認為他們在揭露新疆維吾爾穆斯林人權遭嚴重侵犯的事件中扮演重要角色，並表示自由發表反對虐待的言論是基本權利。英國外相藍韜文表示，將召見中國駐英臨時代辦楊曉光，討論中國對英國實施的制裁。
英外相：將召見華駐國代辦
中國外交部稱，即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國（包括香港、澳門），凍結其在中國財產，禁止中國公民及機構與其交易。中方保留採取進一步措施的權利，維護國家主權、安全的決心堅定不移。據外交部網站，被制裁的9人包括下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、保守黨前黨魁施志安（Iain Smith）、國會中國研究小組共同發起人奧布萊恩（Neil O'Brien）、上議院議員阿爾頓（David Alton）、跨黨派國會香港小組勞頓（Tim Loughton）、保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）等；被制裁的4間機構包括中國研究小組（China Research Group）、保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）、維吾爾獨立法庭（Uyghur Tribunal）及埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）；終審法院非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins）是該事務所仲裁員。
北京指控英方「基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係」。
歐盟及美英加周一（22日）宣布制裁新疆官員和實體，中國隨即反制；中國副外長秦剛周二（23日）召見英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson），表達不滿。