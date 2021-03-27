拜登：任內勢阻華超美成最強國 稱習「骨子沒民主意識」 外交部：中國目標超越自我

路透社報道，拜登指出，他已向習近平明確表示，美國不尋求對抗，而會與中國激烈競爭，並將堅持要求北京遵守公平競爭和公平貿易的國際規則，「中國有一個總體目標……成為全球領先的國家，世界上最富有的國家，全世界最強大的國家，在我的任期內，這不會發生，因為美國將繼續增長和發展」。拜登表示要加大投資，確保美國在兩大經濟體之間的競爭中獲勝。拜登計劃下周公布一項規模達數萬億美元的基建提案。

稱習為普京同類 認為專制將是潮流

拜登稱，他在前總統奧巴馬政府擔任副總統時與時任中國國家副主席習近平相處過很多時間，形容習近平「非常直接，骨子裏沒有民主意識，但非常聰明」。拜登將習近平與俄羅斯總統普京列為同一類人，稱他們認為專制是未來的潮流，民主在一個日益複雜的世界中無法發揮作用。

拜登透露，他當選後習致電祝賀，在長達兩小時的通話中他告訴習近平：「只要你和你的國家繼續公然違反人權，我們就會堅持不懈地呼籲世界關注，讓世界知道發生了什麼。他明白這一點。」拜登說，美國將與盟友合作，讓中國為其在台灣、香港、南海的行為和對待維吾爾少數民族的方式負責。

華春瑩：中國是守規模範 美是差等生

華春瑩昨在記者會回應稱，不存在美方要求中方遵守國際規則的問題，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則，「在遵守國際規則方面，中國是模範生、優等生，而美國恐怕是差等生，這是公認的」。

華春瑩表示，中美在利益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平公正基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是你死我活、零和博弈。至於民主和集權，華春瑩稱，不同的政治制度好還是不好，關鍵在於是否符合本國的國情，能否獲得人民的擁護和支持。「不管一個國家如何誇耀自己的民主價值，如果它坐視50多萬人死於疫情而無所作為，一年超過4萬人死於槍擊而無所作為，隨便揑造一個證據就可以對別的主權國家大打出手，造成幾十萬無辜平民的傷亡，無數人家破人亡而無動於中的話，它恐怕沒有資格自詡為民主人權的燈塔。」

崔天凱：公平競爭前提需糾正錯誤

中國駐美大使崔天凱接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時也提到，中國的發展目標不是與任何其他國家競爭或者取代任何國家。崔天凱說，中方非常支持公開、公平競爭，但問題是過去數年中國企業受到歧視和不公正待遇，中國企業高管無緣無故遭拘押，有人明目張膽企圖把一切都政治化，民族主義、保護主義侵蝕國際規則，所以首先要糾正過去的錯誤，否則參與這種競爭的基礎就不存在。

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