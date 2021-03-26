美歐對話 確認對華關係為「合作競爭制度對抗」

布林肯：不逼北約盟國在美中間選擇

正訪問歐洲的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），周三在比利時布魯塞爾與歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），及相當於歐盟外長的外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會面，會後美歐雙方發布聯合聲明。聲明表示，雙方同意重啟關於中國的雙邊對話，作為「討論相關挑戰和機遇」的論壇。

聲明稱，雙方還決定在高級官員和專家級別的對話框架下繼續有關議題討論，包括互惠、經濟、韌性、人權、安全、多邊主義，以及「與中國作建設性接觸的領域，例如氣候變化」。

路透社報道，在該會面之前，布林肯還到訪北大西洋公約組織（NATO）總部演說，其間批評中國「威脅到我們的集體安全和繁榮」，且「積極設法削弱國際體系規則，以及我們與盟友共有的價值觀」。布林肯又表示，美國不會強迫任何北約盟國在美中之間選擇立場，「各國可以在可能的領域與中國合作」，例如氣候變化就是需要與中國合作的領域。

籲緊密合作 「盟友結合GDP佔全球六成」

他呼籲盟友更加緊密合作，「若我們一起行動，我們比任何一個人單獨做時要強大得多，效率也要高得多。」他指出，僅美國國內生產總值（GDP）就佔全球約25％，但同歐洲和亞洲盟友結合起來看則高達六成，「北京方面很難忽略這一點」。

針對美國欲拉攏盟友對抗中國，中國外交部發言人華春瑩日前曾回應稱，「中國一點都不擔心」，指美國、英國、加拿大3國人口加起來僅佔世界人口5.7%， 加上歐盟人口亦僅佔世界人口11%左右，而中國人口佔世界總人口五分之一，「這幾個國家的聲音不代表國際輿論，他們的立場不代表國際社會的立場」。