公安部長新疆調研：堅決挫敗以疆制華圖謀

中新社報道，趙克志表示要「堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，牢牢繃緊反恐怖鬥爭這根弦，紮實抓好反恐維穩各項措施的落實，着力提升反恐維穩法治化、常態化、精準化水平，不斷推進新疆社會穩定和長治久安」。

趙克志指出，要清醒認識當前反恐維穩鬥爭面臨的風險挑戰，強化憂患意識，增強底線思維，始終保持嚴打高壓態勢不動搖，努力實現更有利於長治久安的根本變化；要堅持關口前移，健全長效機制，深入展開「去極端化」工作，紮實做好暴恐風險防範工作；要築牢口岸邊境防控防線，加強國際反恐合作，堅決挫敗「以疆制華」、「以恐遏華」的圖謀。

沙特王儲晤王毅：撐華涉疆港問題立場

另外，訪問沙特的國務委員兼外長王毅周三（24日）與沙特王儲穆罕默德會面時說，感謝沙方在涉疆、涉港、涉台等問題上給予中方有力支持。穆罕默德稱，沙特堅定支持中方在涉疆、涉港等問題上的正當立場，反對以任何藉口干涉中國內政，反對個別勢力挑撥中國與伊斯蘭世界關係。