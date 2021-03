扮維權者聯絡目標 惡意鏈接誘點擊

《華爾街日報》、路透社等報道,據fb稱,這批中國黑客所屬組織被業界稱為Earth Empusa或「邪眼」(Evil Eye),目標是居住於土耳其、哈薩克、美國、敘利亞、澳洲及加拿大等地的維族異見人士及記者等約500人。

fb指,黑客的手段包括建立虛假網站或攻擊目標訪問的正常網站及偽冒第三方Android系統應用商店,植入含惡意軟件的程式,例如維吾爾語鍵盤和祈禱App等,然後利用虛假fb帳號,冒充記者、學生或維權人士聯繫目標對象,誘導他們點擊惡意鏈接,從而在目標設備上安裝監控軟件。

報道稱,fb沒有表明這些黑客行為是否由中國政府指使,但指出有關行動是從2019年開始,並透露前述App由兩家中國公司開發,分別是北京畢思特聯合科技有限公司(Beijing Best United Technology Co Ltd)和「Dalian 9Rush Technology Co Ltd」。