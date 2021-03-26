駐意大使赴聽證會 右翼黨退席抗議 李軍華就涉疆制裁向意外交部交涉

歐盟27個成員國周一（22日）就新疆人權問題制裁中國4名官員及一個實體，中方隨後反制，對歐方10名人員和4個實體實施制裁，涉及5名歐洲議會議員、荷蘭、比利時、立陶宛3國的議會議員，德國、瑞典學者，以及位於德國和丹麥的研究機構。翌日，德、法、荷蘭、丹麥、比利時、立陶宛外交部分別召見當地中國大使表達抗議。中方發布的消息則稱，中國大使向這些駐在國提出嚴正交涉，反對歐盟「基於謊言和虛假信息」的單邊制裁行為。

李軍華：「政治病毒」更可怕

聯盟黨：無視自由民主合理訴求

未有人員被中方制裁波及的歐盟國家如今採取與前述多國同一戰線。中央社報道，意大利外交部副部長塞蘭尼（Maria Sereni）當日召見李軍華，抗議中國對聲援新疆的多名歐洲議員實施入境禁令，同時強調捍衛人權與基本自由是意大利不可動搖的立場，意大利將堅定與被中國制裁的歐洲議員、學者、智庫機構站在一起。她又稱，希望中國能以更開放坦誠的態度與歐盟對話，尋求彼此合作。

李軍華同日出席意大利國會外交委員會聽證會，其間他說，有些「政治病毒」比疫情更可怕。這一說法引起在意大利右翼「聯盟黨」國會議員不滿，集體退席抗議。聯盟黨其後在Twitter帖文稱中國無視他們對自由、民主的合理訴求，「為何要在此忍受威權政府的說教？」

駐意使館網頁未提及聽證會和被召見

中國駐意大利大使館網站的報道則未有提及意方召見或聽證會情况。該報道稱，李軍華就歐盟藉口所謂新疆人權問題作出單邊對華制裁決定，向意外交部提出嚴正交涉。李軍華又強調中國向來「人若犯我，我必犯人」，敦促歐方反躬自省，盡快糾正錯誤。

據觀察者網整理，目前除意大利外，駐西班牙、波蘭、捷克、保加利亞、羅馬尼亞、愛沙尼亞、愛爾蘭、立陶宛、斯洛文尼亞的中國大使館，近兩日都分別向駐在國外交部提出嚴正交涉。

中國外交部發言人華春瑩在前天記者會上表示，中方完全不接受歐方一些國家召見中國大使的無理作法。針對中方會否繼續反制美、英、加拿大等同樣制裁中國的國家，她昨回應稱，對於惡意詆譭攻擊中國、損害中國主權、利益和尊嚴的言行，中方都將做出必要、正當和正義的回應，強調「中國從來不主動挑釁，但是人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。 」。

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