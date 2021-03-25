川藏鐵拉薩林芝段 今年底開通營運

3年增3000公里鐵路 30民用機場

國務院新聞辦昨舉行新聞發布會，交通部副部長王志清就十四五規劃加快建設交通強國的問題表示，交通部此前制定了3年行動計劃，新增城際鐵路和市域鐵路營運里程3000公里，新改建高速公路里程2.5萬公里，新增民用機場30個以上。關於跨越十二五、十三五及十四五的重要工程川藏鐵路的建設，交通部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋表示，十四五時期，仍將以西部地區為重點，加快推進鐵路規劃建設，加快國家高速公路待貫通路段、普通國道低等級路段等建設，加密西部地區機場，大力實施川藏鐵路、西部陸海新通道、出疆入藏等綜合運輸大通道建設。

汪洋說，目前川藏鐵路正採取分段建設營運的方式推進，其中成都至雅安段已於2018年12月開通營運，拉薩至林芝段預計今年底開通營運，雅安至林芝段大概1000公里左右，先期段「兩隧一橋」已於2020年底開工建設。他強調，由於川藏鐵路沿線地形地質和氣候條件非常複雜，生態環境脆弱，建設里程很長，橋隧比例很高，工程難度極大，建設工期將超過10年。為配合川藏鐵路建設，交通部還將大力推進配套公路規劃建設，研究建設方案及投資政策，開展了川藏公路提質改造等。

根據規劃，川藏鐵路全長1742公里，位處高原地區，其中橋梁隧道總長1413公里，約佔全長的81%，中間還要經過漫長的高寒凍土地帶，修建難度極大。年底通車的拉薩至林芝段長435.39公里，在2014年12月動工，是川藏鐵路的重要組成部分，也是難度最高的部分之一。

研坐飛機乘高鐵一票通

除了交通基建，王志清又表示，要進一步規範和降低港口航運、公路鐵路等物流運輸收費，全面清理和規範涉企收費。他還提到要強化服務管理的「軟聯通」，即不僅要基礎設施聯通，還要在服務管理上聯通，積極推進各運輸方式之間政策的有效銜接，「比如大家經常遇到的，坐飛機、乘高鐵，能不能一票制就能通辦……這裏很多都是管理方面、不同行業規範標準不一致，要把它打通」。