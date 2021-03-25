氣候會議中美同場 華：歡迎重返巴黎協定

中新社報道，解振華在發言中指出，《巴黎協定》進入全面落實的關鍵階段，全球氣候治理進程任重道遠，國際社會要進一步加強團結，共同應對氣候變化挑戰。各方應堅持多邊主義，攜手推動可持續發展，注重務實行動，為聯合國氣候變化格拉斯哥大會（COP26）成功凝聚政治共識，推動《巴黎協定》全面平衡有效實施。

《華爾街》：中美推進氣候合作

《華爾街日報》報道，雖然上周在阿拉斯加舉行的中美高層對話氣氛緊張，但兩國正悄然推進在氣候變化方面的合作。知情人士表示：「氣候是一個關乎人類存亡的問題。即使存在大國競爭，在這個問題上進行合作也是有可能的。」知情人士指出，克里決定參加這一活動，旨在發出美國重返氣候事務談判桌的信號。消息人士透露，此前克里和解振華曾就建立一個更正式的接觸機制來應對氣候變化問題的可能進行非正式對話。

另據路透社報道，美國貿易代表辦公室（USTR）表示，貿易代表戴琪（Katherine Tai）周二與日本、韓國、墨西哥和法國的高級官員討論了彼此共同利益，涉及對中國貿易行為和人權問題的擔憂以及世界貿易組織（WTO）改革。USTR稱，戴琪與法國財長勒梅爾同意就中國問題更密切地合作，並利用貿易政策支持氣候變化目標。