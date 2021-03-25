歐多國召見華大使抗議制裁 中方提嚴正交涉

歐盟27個成員國周一（22日）宣布就新疆人權問題制裁中國4名官員及1個實體，美國、加拿大及英國其後跟進制裁。中方隨即反制，制裁歐洲10名人員和4個實體，涉及歐洲議會、荷蘭、比利時、立陶宛議會的議員、德國與瑞典學者，以及位於德國與丹麥的研究機構等。

路透社、法新社等報道，德國外交部23日召見中國駐德大使吳懇「緊急會談」，指中國制裁不恰當，令歐中關係惡化，要求中國撤銷制裁。荷蘭、丹麥、比利時、立陶宛外交部當日也分別召見華大使，意大利外交部表示會追隨歐盟各國腳步，將召見中國大使，瑞典亦向華提出嚴正抗議。此外，法國就北京制裁召見駐法大使盧沙野時，還對盧近期在社交媒體發言侮辱法國議員和學者表達不滿。

華：中歐投資協定非恩賜

中通社報道，中國駐德、比利時、荷蘭、丹麥等國的大使，則分別向當地外交部就歐盟對華實施單邊制裁提出嚴正交涉，要求這些國家及歐盟反躬自省。此前，中國外交部已就制裁問題召見了歐盟駐華代表團團長郁白和英國駐華大使吳若蘭。

中國外交部發言人華春瑩昨表示，完全不接受歐方一些國家召見中國大使的無理做法。她說，本次事件是「歐盟無理挑釁在先，中方正當正義反應在後」；歐方只許自己任意抹黑攻擊，甚至基於虛假信息和謊言任意制裁，卻不許中方還嘴還手，是雙重標準及霸凌、霸道和虛偽表現。對於歐洲議會決定取消中歐全面投資協定審議會，華春瑩稱，中歐投資協定不是「恩賜」，是互利互惠的。