H&M稱不用新疆棉 內地下架產品 去年聲明惹杯葛 央視：吃飯砸鍋 有尊重才有買賣

【明報專訊】瑞典快時尚集團H&M去年10月發布聲明，稱關注到民間組織和傳媒有關新疆少數民族遭遇強迫勞動和宗教歧視的報道，表示不再與位於新疆的任何服裝廠或原料商合作，近日引發大量內地網民聲討。央視亦發表評論，指H&M集團吃中國的飯、砸中國的鍋，表示「底線不可觸碰，有尊重才有買賣」。昨日內地京東、淘寶和拼多多等家電商，已下架H&M產品。
H&M的聲明在去年10月發表，其中提到新疆是中國最大的棉花種植區，目前其供應商通過「更好的棉花計劃」（BCI，又稱「瑞士良好棉花發展協會」）從新疆相關農場採購棉花，而由於在當地進行可信的盡職調查愈來愈困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，意味着H&M產品所需要的棉花將不再從新疆獲得。目前這份聲明已從H&M官網移除。
共青團：邊造謠邊賺錢妄想
中國官方一直否認西方國家關於新疆存在「強制勞動」等人權問題指控，稱是蓄意虛構的謊言。中共青年組織「共青團中央」微博昨轉發H&M的聲明稱，「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想！」央視、《人民日報》、新華社、中新社等多家官媒昨天輪番點名H&M。央視在評論中稱，H&M的行徑，目的是破壞中國企業和勞動者的發展空間；聲稱遵循國際市場準則，實則吃中國的飯、砸中國的鍋。「中國有龐大的市場，更有開放的姿態，歡迎所有外企來華投資，但底線不可觸碰，有尊重才有買賣。」
App遭下架 藝人解除合作
事件亦引發內地網民憤慨，表示要抵制H&M，讓其「滾出中國」。有網民還列出其他數十個加入BCI的品牌，聲稱要抵制。為H&M代言的內地藝人黃軒、宋茜等紛紛表示與H&M解除合作。昨晚，淘寶、天猫、京東、拼多多等電商APP已搜索不到任何「H&M」有關內容。國產手機小米、華為、vivo、騰訊應用寶等應用程式（App）商店亦都下架H&M商城App。
H&M：尊重中國消費者
隨着輿論持續發酵，H&M中國晚間再發聲明，稱集團以公開透明的原則管理其全球供應鏈，確保供應商遵守集團的可持續發展承諾，並不代表任何政治立場；H&M通過全球認證的第三方來採購棉花，目的是支持世界各地棉農採取更可持續的棉花種植方式。聲明強調，H&M「一如既往地尊重中國消費者」，「致力於在中國的長期投入與發展」。但網民對該新聲明並不買帳，觀察者網稱H&M是「拒不認錯」。上觀新聞致電H&M瑞典總部，對方稱「無法在電話中作出回應，將在查看郵件後回覆」。
據H&M官網消息，截至去年5月31日，H&M集團在中國內地共開設了516家門店，內地市場在2020財年第二季度更成為H&M集團全球第三大市場。
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