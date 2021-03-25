H&M稱不用新疆棉 內地下架產品 去年聲明惹杯葛 央視：吃飯砸鍋 有尊重才有買賣

H&M的聲明在去年10月發表，其中提到新疆是中國最大的棉花種植區，目前其供應商通過「更好的棉花計劃」（BCI，又稱「瑞士良好棉花發展協會」）從新疆相關農場採購棉花，而由於在當地進行可信的盡職調查愈來愈困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，意味着H&M產品所需要的棉花將不再從新疆獲得。目前這份聲明已從H&M官網移除。

共青團：邊造謠邊賺錢妄想

中國官方一直否認西方國家關於新疆存在「強制勞動」等人權問題指控，稱是蓄意虛構的謊言。中共青年組織「共青團中央」微博昨轉發H&M的聲明稱，「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想！」央視、《人民日報》、新華社、中新社等多家官媒昨天輪番點名H&M。央視在評論中稱，H&M的行徑，目的是破壞中國企業和勞動者的發展空間；聲稱遵循國際市場準則，實則吃中國的飯、砸中國的鍋。「中國有龐大的市場，更有開放的姿態，歡迎所有外企來華投資，但底線不可觸碰，有尊重才有買賣。」

App遭下架 藝人解除合作

事件亦引發內地網民憤慨，表示要抵制H&M，讓其「滾出中國」。有網民還列出其他數十個加入BCI的品牌，聲稱要抵制。為H&M代言的內地藝人黃軒、宋茜等紛紛表示與H&M解除合作。昨晚，淘寶、天猫、京東、拼多多等電商APP已搜索不到任何「H&M」有關內容。國產手機小米、華為、vivo、騰訊應用寶等應用程式（App）商店亦都下架H&M商城App。

H&M：尊重中國消費者

隨着輿論持續發酵，H&M中國晚間再發聲明，稱集團以公開透明的原則管理其全球供應鏈，確保供應商遵守集團的可持續發展承諾，並不代表任何政治立場；H&M通過全球認證的第三方來採購棉花，目的是支持世界各地棉農採取更可持續的棉花種植方式。聲明強調，H&M「一如既往地尊重中國消費者」，「致力於在中國的長期投入與發展」。但網民對該新聲明並不買帳，觀察者網稱H&M是「拒不認錯」。上觀新聞致電H&M瑞典總部，對方稱「無法在電話中作出回應，將在查看郵件後回覆」。

據H&M官網消息，截至去年5月31日，H&M集團在中國內地共開設了516家門店，內地市場在2020財年第二季度更成為H&M集團全球第三大市場。

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