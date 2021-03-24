慶「建黨百年」活動不設閱兵 首頒七一勳章 軍委：將建駐港部隊展覽中心

全國推「永遠跟黨走」宣傳活動

中國共產黨於1921年成立，今年將迎來建黨100周年，發展至現時黨員約9200萬人。中新社引述中共中央宣傳部副部長王曉暉報道，根據黨中央批准的方案，慶祝活動主要包括：在全體黨員中展開黨史學習教育；以中共中央名義隆重舉行慶祝中共成立100周年大會，中共總書記習近平將出席及發表講話；舉辦「不忘初心、牢記使命」大型主題展覽；舉辦慶祝中共成立100周年大型文藝演出；召開理論研討會和座談；創作推出文藝作品和出版物；在全國城鄉廣泛展開「『永遠跟黨走』群眾性主題宣傳教育活動」等。

向50年黨齡者頒紀念章

活動中亦將首次以中共中央名義，向為黨「作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富」的黨員授予「七一勳章」，將由習近平簽發證書，頒授勳章；還將評選及表彰全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者、全國先進基層黨組織；向仍健在、黨齡達到50年、一貫表現良好的老黨員，頒發「光榮在黨50年」紀念章。

另據李軍少將介紹，建黨百年慶祝活動中無安排閱兵，全軍官兵「將在戰鬥崗位上，慶祝黨的百年華誕、守護祖國和人民安寧」。他說，根據黨中央的部署，中央軍委對軍隊慶祝活動有統一安排，包括召開研討會及舉辦強軍論壇，「深刻感悟習近平新時代中國特色社會主義思想的真理光芒」，牢固確立習近平強軍思想在國防和軍隊建設中的指導地位。對上一次大型閱兵為2019年慶祝建政70周年，於天安門廣場舉行。

李軍透露，今年還將在北京的軍事博物館舉辦「在黨的旗幟下前進」主題展覽，建成開放海軍博物館部分基本陳列和駐香港部隊展覽中心等重點軍史場館，依託紅色場館、革命舊址展開「情景教育」；還將以中央軍委名義表彰全軍優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進黨組織，評選「最美新時代革命軍人」。