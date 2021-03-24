中俄外長聲明暗斥歐美 「民主模式無統一標準」

【明報專訊】國務委員兼外長王毅與訪華的俄外長拉夫羅夫昨在廣西桂林舉行會談，雙方簽署聯合聲明，呼籲國際社會擱置分歧，加強協作，不點名批評歐美「藉人權問題干涉別國內政和搞雙重標準」。王毅在會談中表示，少數西方勢力編個故事就能肆意干涉中國內政的時代，「早已一去不復返」。
外交部網站消息，該聯合聲明稱各國應根據本國國情，在政治、社會、經濟、文化、環境領域保護和踐行人權，促進人的全面發展，增進人民福祉；各國應同等重視、系統推進各類人權，反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準。聲明又稱民主模式不存在統一的標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利，以「推進民主」為藉口干涉主權國家內政不可接受。聲明呼籲國際社會擱置分歧，凝聚共識，維護世界和平與地緣戰略穩定，推動構建更公正、民主、合理的多極化國際秩序。
王毅不點名指美「國際秩序」說法含混
王毅在會談中表示，少數國家所謂「以規則為基礎的國際秩序」的說法涵義不清，反映的是少數國家的規則，並不代表國際社會的意志，「我們要維護的是普遍認可的國際法」；願同俄方加強合作，捍衛多邊主義，堅決反對單邊制裁和干涉別國內政行徑。拉夫羅夫表示，雙方要共同反對外部勢力利用社交網絡干涉兩國內政。美國國務卿布林肯曾於上周的中美會晤批評中國「威脅維持世界穩定、基於規則的秩序」。
俄羅斯網站「觀點」（Vzglyad）引述俄國際事務理事會主任科爾圖諾夫稱，拉夫羅夫訪華打算向北京提議建立國際聯盟，以對抗美國的單邊制裁，成員包括全球南方大部分國家、印度、巴西、韓國、以色列、土耳其等。