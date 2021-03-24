中俄外長聲明暗斥歐美 「民主模式無統一標準」

外交部網站消息，該聯合聲明稱各國應根據本國國情，在政治、社會、經濟、文化、環境領域保護和踐行人權，促進人的全面發展，增進人民福祉；各國應同等重視、系統推進各類人權，反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準。聲明又稱民主模式不存在統一的標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利，以「推進民主」為藉口干涉主權國家內政不可接受。聲明呼籲國際社會擱置分歧，凝聚共識，維護世界和平與地緣戰略穩定，推動構建更公正、民主、合理的多極化國際秩序。

王毅不點名指美「國際秩序」說法含混

王毅在會談中表示，少數國家所謂「以規則為基礎的國際秩序」的說法涵義不清，反映的是少數國家的規則，並不代表國際社會的意志，「我們要維護的是普遍認可的國際法」；願同俄方加強合作，捍衛多邊主義，堅決反對單邊制裁和干涉別國內政行徑。拉夫羅夫表示，雙方要共同反對外部勢力利用社交網絡干涉兩國內政。美國國務卿布林肯曾於上周的中美會晤批評中國「威脅維持世界穩定、基於規則的秩序」。

俄羅斯網站「觀點」（Vzglyad）引述俄國際事務理事會主任科爾圖諾夫稱，拉夫羅夫訪華打算向北京提議建立國際聯盟，以對抗美國的單邊制裁，成員包括全球南方大部分國家、印度、巴西、韓國、以色列、土耳其等。