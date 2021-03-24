中國制裁歐著名對華智庫 歐政界意外

PSC是歐盟理事會（相當於歐盟上議院）轄下處理共同外交及安全政策的常設機構，由27個成員國駐歐盟大使組成，職責範圍包括監察國際環境、協助定義政策、監察政策執行和協調危機應對，平常每兩星期開會一次，由歐盟對外行動署（EEAS）派代表主持。政治新聞網站Politico歐洲版形容，PSC是中方制裁的「最重要實體」，但暫未清楚各國大使會否同受制裁。

歐盟叫停涉《中歐投資協定》會議

5名受制裁歐洲議會議員中，應受注目的不止名單排首位的歐洲議會對華關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer，前譯彼蒂科菲爾）。歐洲議會六大黨團中不計兩個疑歐派，其餘4個主流派皆捲入制裁：歐洲人民黨（EPP）的蓋勒和萊克斯曼、歐洲社會黨（S&D）的格魯克斯曼、復興歐洲（Renew）的庫楚克和綠黨/歐洲自由聯盟（Greens/EFA）的包瑞翰。歐洲議會決定取消昨日舉行的《中歐全面投資協定》（CAI）審視會議，分析相信去年12月達成的CAI已不可能獲歐洲議會批准。歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）周一在Twitter表示會堅定支持被制裁的5名議員及歐洲議會人權分委會。

另一令歐洲政界意外的是MERICS上榜。該智庫近年常被《環球時報》狠批「政治化」，但在德國和歐洲仍深具影響力。《環時》總編輯胡錫進昨在微博稱，MERICS是「德國乃至歐洲最大的中國研究中心，切斷它與中國的聯繫，意味着該研究中心的調研渠道難以為繼，影響力將受沉重打擊」。

中歐關係研究學者巴爾金（Noah Barkin）在Twitter評論道，制裁批評中國政策的歐洲議會現任議員和受尊重的智庫，「信息很清楚：你要不跟我們同一陣線，要不就是反對者」。

明報記者