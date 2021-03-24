京召歐盟駐華大使抗議制裁 使館稱將反擊英加

「觀察者網」報道，秦剛在歐盟外長會議公布制裁決定數小時後召見郁白（Nicolas Chapuis），稱歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對華制裁「於實不符，於法無據，於理不合」。秦剛表示，歐方「沒有資格以人權教師爺自居」，敦促歐方認識並糾正錯誤，以免給中歐關係造成更大損害。

被問會否影響《中歐投資協定》

華春瑩：勿邊講合作邊制裁

外交部發言人華春瑩昨在記者會被問及互相制裁會否影響《中歐全面投資協定》，她未有正面回應，稱中方致力發展中歐關係，同時維護自身正當利益的決心和意志堅定，歐方不能指望一方面講合作，一方面搞制裁，損害中國利益，歐方應反躬自省，停止對抗。

駐加大使館發言人昨表示，加方通過在國際上拉幫結伙和訴諸制裁對華施壓的圖謀絕不會得逞，必將遭到中方迎頭痛擊。駐英使館臨時代辦楊曉光則在周一（22日）接受英國天空新聞台、BBC等傳媒專訪時，批評英方制裁粗暴干涉中國內政，中方「不主動挑起對抗，不主動攻擊別人，但也不會任人宰割，必將堅決反擊」，並稱新疆「教培中心」是「預防性反恐惜施」。