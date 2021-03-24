30國氣候視像會晤 中美特使同場 兩國能否合作惹關注 《華爾街》：無安排雙邊會談

中美氣候特使此次參加的年度「氣候行動部長級會議」（Ministerial on Climate Action），自2017年美國宣布退出《巴黎協定》後，一直由中國、歐盟和加拿大共同舉辦。此次為第五屆會議，將有30多個《巴黎協定》締約國的代表參加。《華爾街日報》引述消息人士報道，在應對氣候問題上，克里（John Kerry）和解振華此前曾舉行非正式對話，討論建立一個更正式的接觸機制的可能，此次部長級會議是兩人首次通過正式會議接觸。報道稱，兩人線上會議期間沒有安排單獨對話。

上周高層會晤 氣候合作「羅生門」

中美能否在氣候問題上展開合作備受關注。上周中共中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與國務委員兼外長王毅，應邀在阿拉斯加安克雷奇與美國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文會晤。新華社其後就會晤發布中方聲明稱，中美將建立氣候變化聯合工作組；美國國務院稱雙方曾談及氣候議題，但並未正式建立氣候工作組。

《華爾街》指克里與國安團隊協調 免過分讓步質疑

《華爾街日報》稱，有美國對華鷹派議員要求拜登履行競選時的承諾，對華保持強硬立場；他們擔心北京會利用氣候合作分裂拜登政府，使美方在對華戰略上有所讓步。克里今年多次公開表示，美國希望探索與中國就氣候變化問題合作的方式，並曾表示應將氣候問題視為「關鍵的獨立問題」，而不會以犧牲美國對華其他關切為代價。報道引述知情人士稱克里正與國家安全團隊協調有關工作。

報道稱，中美領導人都有意在今年11月聯合國氣候會議前設定宏大的氣候目標，以加強在氣候問題上的領導力。中國國家主席習近平去年9月提出，中國力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和。拜登上任後即宣布美國重新加入《巴黎協定》，預計將在4月22日全球環境峰會前或會上宣布美國新的氣候目標。

《外交家》主編提耶茲（Shannon Tiezzi）早前分析稱，由解振華擔任特使與克里會晤是中美在氣候上合作的正面信號，解振華2007至2018年曾率領中國代表團參與國際氣候大會，其間曾促成《巴黎協定》誕生，而時任國務卿的克里亦是當中的關鍵角色。

白宮：阿拉斯加會晤無後續會議

對於阿拉斯加會晤，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二（22日）表示，會晤雖有公開對壘的戲劇化場面，但也有實質對談。普薩基指出，目前華府正評估會晤蒐集到的資訊，總統將與國安團隊、國務卿討論，並與盟友密切磋商；美國將從對本國民眾有利的方面，與中國展開合作。她強調，阿拉斯加會晤是場獨立會議，不會有後續會議。

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