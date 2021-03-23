台開打牛津疫苗 總統府：蔡願打台產疫苗

健康回報系統上線 可查1.5年狀况

綜合中央社、聯合新聞網報道，台灣早前透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）購得的首批約11萬7000劑牛津疫苗，於3月3日運抵台灣。目前優先公費接種對象包括一線醫護人員、醫療院所非醫護人員、中央及地方政府防疫人員等7類人員。該批疫苗依照各地統計的接種意願，昨天分配到全台57家醫院予醫護人員施打。據中央流行疫情指揮中心統計，截至昨下午2時，有35家醫院院長帶頭完成接種。疫苗接種健康回報系統「Taiwan V-Watch」同日上線，接種者登入後可追蹤1.5年健康狀况。

蘇貞昌和陳時中在台大醫學院附設醫院接種疫苗。蘇被問及接種會否緊張時，以「OK」手勢回應。陳時中則稱接種後感覺還好，只是背有點痠。

蘇貞昌陳時中帶頭打第一針

對於蔡英文何時接種疫苗，總統府發言人張惇涵稱，蔡英文和副總統賴清德都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合有關防疫措施。張表示，若台產疫苗研發成功，兩人願意以實際行動支持台產疫苗。台灣目前有「高端」、「聯亞」兩家廠商研發的疫苗進入二期臨牀試驗。

台灣至今已採購牛津疫苗1460萬劑（含COVAX額度）、美國藥廠莫德納疫苗（Moderna）500萬劑、前述兩家台廠各500萬劑及500萬劑「開口（預採購）合同」，共計近4000萬劑，專家認為缺口仍有1500萬到3000萬劑。