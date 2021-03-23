台兩F-5E擦撞墜海一死 另一機師仍在搜救 全台戰機停訓練

據東森新聞報道，戰機在失事前，長機曾呼叫，「二號機到右邊來，四號機再過來」，豈料不久就發生碰撞。台灣行政院「國家搜救指揮中心」發信息表示，下午3時45分接獲台國防部通報，4架F-5E戰機2時30分從台東志航基地起飛執行訓練任務，其中兩架下午3時6分疑空中擦撞墜海（雷達光點消失），於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4海里海域處，該中心派國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋。

4機編隊高空飛行 兩機作隊形調整

台空軍司令部參謀長黃志偉中將昨晚在記者會表示，當時4機編隊在1.4萬英尺高空飛行，當兩機進行隊形調整時，另外兩機目視，疑似碎片飄落以及一具座椅彈射，因此判斷發生空中擦撞，兩機沒有任何無線電呼叫，當下回報基地展開搜救。

兩機師剛新婚 遺孀：無論如何陪你飛

出事戰機的兩機師，分別為28歲的潘穎諄上尉，以及26歲的羅尚樺中尉。報道稱，兩名機師都新婚不久，其中羅尚樺在半個月前才登記結婚。在獲悉羅尚樺失事後，其妻曾在facebook發布限時動態寫下，「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」，並配上一個笑臉符號。

搜救單位表示，有警員在台26線73K處發現一具傘具連座椅，隨後國防部黑鷹直升機在海上尋獲中尉羅尚樺，將起吊掛救起後返回台東志航基地，經過搶救後仍宣告不治。而上尉機師潘穎諄失蹤昨仍持續搜尋。

台軍目前裝備的F-5E及F-5F戰機，是台灣空軍目前列裝的技術性能最差、服役年限最長的老爺戰機。F-5E及F-5F戰機是1974年由台灣與美國諾斯羅普（Northrop）飛機製造公司合作生產，屬第二代戰機，至今機齡已超過45年。