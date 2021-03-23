康明凱案在京開庭 26國外交官被拒旁聽

昨上午8時許，法院門外已被警方管控。臨近開庭時，大批媒體聚集，警員將法院前兩側行人道設置警戒區，禁止行人逗留，並有警察對現場記者查證。美國、加拿大等26國在內28名外交官乘使館車輛先後抵達法庭外，並與法院方多番交涉希望能進入旁聽庭審，惟該案因涉國家秘密，法庭決定閉門審理。

加官：庭審程序不透明 非常不安

加拿大駐中國大使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）昨在法庭外表示，「我們多次要求旁聽對康明凱的庭審，但都被拒絕。現在我們看到庭審程序本身不透明，我們對此非常不安。」路透社引述康明凱的妻子稱，丈夫及另一名被中國扣留的加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）都是無辜的，相信是捲入地緣政治爭議。

中國在2018年12月逮捕了康明凱和商人斯帕弗，此前不久，加拿大警方應美國的要求拘留了中國科技公司華為財務長孟晚舟。

外交部：對中國司法主權粗暴干涉

外交部發言人華春瑩昨日表示，加方糾集一些國家駐華使館人員，對中方依法處理加在華公民個案指手畫腳、說三道四，是對中國司法主權的粗暴干涉。至於孟晚舟案，華春瑩稱，這是一宗徹頭徹尾的政治事件，加拿大扮演了非常不光彩的幫兇角色，中方要求加方立即釋放孟晚舟。