歐盟就疆制裁中國 英美加國跟隨名單

昨晚，美國、加拿大及英國亦宣布就新疆人權制裁中國官員。英、加的制裁名單與歐盟一致，美方則制裁此前未列制裁的王君正、陳明國二人。

這是自1989年六四事件後，即32年來歐盟再制裁中國。路透社報道，歐盟決定對4名中國官員與1個實體實施旅遊禁令與凍結資產等制裁，被制裁人士分別為前新疆政法委書記朱海侖、新疆自治區黨委常委王明山、新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正，以及新疆自治區公安廳廳長陳明國，被制裁的實體是新疆生產建設兵團公安局。

華反制裁多國議員學者組織

中方隨即進行反制。外交部官網昨晚發布發言人談話，表示對10名人員和4個實體實施制裁。被制裁的分別是歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼、荷蘭議會議員舍爾茨瑪、比利時議會議員科格拉蒂、立陶宛議會議員薩卡利埃內、德國學者鄭國恩、瑞典學者葉必揚、歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心，以及丹麥民主聯盟基金會。

外交部發言人表示，相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國往來。發言人又稱，中方敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，不要再以「人權教師爺」自居。「否則，中方將做出進一步堅決的反應。」