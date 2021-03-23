中俄外長促美停拉攏搞集團對抗 拉夫羅夫：應推「替代美元結算」應對西方制裁

央視新聞報道，中俄外長此次會晤將就「雙邊關係及近期高層交往對表，就共同關心的國際及地區問題交換意見」。拉夫羅夫（Sergey Lavrov）臨行前接受中央廣播電視總台訪問時表示，「中國對於俄羅斯來說是真正的戰略伙伴，兩國志同道合，俄中相互信任和相互尊重的對話應為其他國家樹立榜樣。」

稱應強化「結束單邊強制措施」

拉夫羅夫強調，當前中俄關係處於歷史最好水平，首要任務是繼續加強雙方在國際高水平協作。他提到，今年兩國還將慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，雙方已商定將條約延期並賦予其新的時代內涵。

美國近期就新疆、香港議題，以及俄反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒案，分別對中俄兩國官員及實體祭出制裁。拉夫羅夫在訪問中批評，美國等西方國家「已經拋棄了傳統的外交禮節和處事方式」，從前總統奧巴馬到現任政府，美國「動輒使用制裁的『本能』已經根深蒂固 」。他說，美國等西方國家應清楚，制裁毫無益處，對中俄施加制裁也不明智。

拉夫羅夫表示，中俄應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」開展合作，並應借勢增強自主科技創新，不斷提高國家實力。此外，推進本幣結算和可替代美元的其他國際貨幣結算，逐步擺脫西方控制的國際支付體系等方式，降低制裁帶來的風險。

外交部：互通報各自對美關係近况

拉夫羅夫昨在桂林乘船遊覽灕江，其後與王毅會面。中國外交部網站昨晚發布消息稱，中俄雙方相互通報了各自對美關係近况。兩國外長表示，國際社會都認為美方應反思近年來其所做所為給全球和平及發展帶來的損害，停止單邊霸凌行徑、干涉他國內政以及拉「小圈子」再搞集團對抗。各國都應遵循《聯合國憲章》宗旨和原則，奉行真正的多邊主義，致力於國際關係民主化，接受並促進不同社會制度和發展道路國家和平共處、共同發展。

對於拉夫羅夫訪華是否為中美會晤之後有意安排，外交部發言人華春瑩昨在記者會應詢表示，中俄本來就是非常親密的伙伴，「中俄關係的發展不針對任何特定國家。我們的關係坦坦蕩蕩，光明磊落，不像個別國家拉幫結派，有着自己不可告人的陰謀甚至陽謀。」華春瑩又說，「世界愈是動蕩不寧，中俄合作愈要堅定前行。」

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