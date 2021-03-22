內地擬為60歲以上長者大規模接種疫苗

中新社報道，關於60歲以上人群接種情况，國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華在會上介紹，部分地區在充分評估健康狀况和被感染風險的前提下開始為60歲以上身體條件較好的老人接種新冠疫苗。他表示，疫苗研發單位同時推進研發，在臨牀試驗取得足夠安全、有效數據以後，將大規模為60歲以上老年人群接種疫苗。

科興：臨牀不良反應率與成人組相若

北京科興公司品牌與公共關係總監劉沛誠在發布會上介紹，該公司新冠滅活疫苗克爾來福自去年12月以來，已陸續在中國、智利、巴西、土耳其等近30個國家獲批使用。他表示，從克爾來福內地一二期臨牀老年人組接種的情况以及境外大規模使用反饋的情况看，老年人群體中接種的疫苗不良反應發生率較低，和成人組情况比較類似。到目前為止，沒有監測到與疫苗相關的異常情况。

對於不同企業生產的疫苗可否疊加或替代接種，賀青華介紹，目前內地上市的4款疫苗都是經過政府主管部門審查批准。不同企業生產的疫苗是否可以疊加或替代接種，還需要展開更多的研究，等研究結果出來以後，將根據研究結果提出明確的政策措施。