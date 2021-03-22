世衛溯源報告月尾公布料稱內地買賣野味播毒

彭博社昨引述世衛赴湖北武漢作新冠病毒溯源調查的專家組成員、世衛病原體顧問達扎克（Peter Daszak，圖）稱，新冠病毒的首要源頭可能是蝙蝠，病毒也許是通過武漢華南海鮮批發市場違規銷售的野生動物傳染人類。他表示，世衛專家組此前工作的主要成果，是認為新冠病毒的傳播方式與SARS的傳播方式類似。

達扎克此前也曾向美國全國公共廣播電台（NPR）指出，世衛溯源專家組發現位於中國南部的野生動物養殖場曾向華南市場攤販供貨。專家組亦發現一條以南部省份（如雲南）為起源、以武漢為終點的病毒傳播鏈。達扎克表示，中國在新冠疫情發生後，發布了一項聲明，稱要停止以食物為目的的野生動物養殖。他認為，這是因為這些野生動物養殖場是造成風險外溢的地方，使病毒從蝙蝠跳到某隻動物上，然後再傳播給人類。

指華南海鮮市場為傳播點非起源

另一名赴武漢作新冠病毒溯源的世衛調查組成員、澳洲微生物學家德懷爾（Dominic Dwyer）稱，目前證據顯示華南海鮮市場是新冠疫情得以擴大的地方，但不一定是病毒誕生地。早前有科學家指，武漢首批通報99名病人，一半與華南海鮮市場有關，而且該處會把兩種動物放在擁擠的籠內，或因此令病毒變異，傳給人類。

未肯定毒源 稱擬做更多研究

前述報道稱，即將發布的報告未對病毒來源作最終定論，並透露世衛專家計劃做更多研究，了解新冠病毒如何形成，防止疫情日後回升或重臨。病毒溯源工作被指政治化，達扎克認為科學原則依然獲重視，並相信新冠病毒來源等重要數據，會在未來數年公諸於世。

（綜合報道）

（抗疫新階段）