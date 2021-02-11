華220船停泊中菲爭議島礁 專家：屬「海上民兵」

路透社報道，菲海岸警衛隊表示，本月7日，在南海的牛軛礁（Whitsun Reef）發現約220艘中國漁船停泊。聲明指，當時天氣晴朗，漁船沒有捕魚活動，晚上則全部開啟白色照明燈。菲律賓方面並未就此向中國提出抗議，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）透露，若將軍們提出要求，他就會透過外交途徑提出抗議。菲海岸警衛隊表示，對該海域過度捕撈和破壞海洋環境以及航行安全風險表示關注。

呂禮詩：下一步「海警立足」

牛軛礁位於南沙群島九章群礁東北端，為環礁中最大的礁盤，退潮時露出礁石，因狀如牛軛，1983年中國公布名稱為牛軛礁。目前，中國南沙群島守備部隊定期巡邏。菲律賓則認為，牛軛礁位處菲國的專屬經濟區內，菲方享有開發或保存任何資源的獨有權利。

台灣軍事專家呂禮詩在facebook分析稱，牛軛礁出現的漁船就是中國的「海上民兵」。牛軛礁在台灣實控的太平島西南方53公里處，呂禮詩說，這些「海上民兵」若以20節（約時速37公里）的速度航行，約1個半小時即可到達太平島。這就是中國以「民兵圍事」的海上維權手段，接下來就是「海警立足、海軍維權」。