消息：若台海現衝突 美日將密切合作

日防長：須探討自衛隊協助援台美軍

共同社報道，美日兩國政府公布的文件未提及台灣突發事態，僅強調「台灣海峽的和平與穩定的重要性」。據日本政府相關人士透露，日防衛大臣岸信夫在會談中提及飛越台灣海峽中間線的中國軍機驟增。雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突。岸信夫指出，與台灣海峽地理位置較近的日本的和平與穩定將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供協助。

把台灣突發事態作為防長會談議題的要求由美方提出。美方未在會談中給出具體應對措施。日本政府內部暗中認定台灣突發事態屬於若放任不管，將發展為對日直接武力攻擊的「重要影響事態」，正在探討能否發出保護美軍艦船和飛機的「武器等防護」命令。

圍繞安全保障領域的日美應對方法，日外相茂木敏充上周三在民營電視台節目中強調，不等美方提出要求、積極分擔職責的姿態很重要。

菅義偉：自衛隊或將賦予新任務

日本首相菅義偉昨日上午出席位於神奈川縣橫須賀市的防衛大學畢業儀式，作為自衛隊最高指揮官對畢業生訓話。他指出，蘇聯解體以來的30年間，自衛隊的任務已發生轉變。展望未來30年，菅義偉呼籲稱：「迄今沒有的課題和威脅顯現，我認為自衛隊或將被賦予新的任務。」菅義偉表示將加強日美同盟。

美日最快年內聯合軍演

另據《日本經濟新聞》報道，美日兩國政府開始磋商舉行防衛釣魚島的聯合軍演，最快今年之內舉行。預料屆時日方將出動陸上、海上、空中自衛隊；美方將出動陸戰隊及空軍參與。

對於台灣問題，中美上周於阿拉斯加舉行的會晤中，中方再次強調台灣問題涉及核心利益，沒有妥協退讓餘地。