《每日經濟新聞》報道,當楊潔篪脫稿發言結束後,張京準備翻譯時,楊潔篪稱「It's a test for the interpreter」(這對翻譯是個挑戰)。這時美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也插話幽默說「We're going to give the translator a raise」(我們應該給翻譯加薪)。

張京流暢準確翻譯楊潔篪的發言,被認為在這樣重大的場合下能夠速記速翻臨危不亂,心理素質和專業能力都是頂級。

張京是外交部翻譯司的高級翻譯。畢業於外交學院,2007年進入外交部工作; 2008年至2009年公派英國留學獲碩士學位,其後多次承擔「黨和國家領導人」外事活動口筆譯任務。2013年3月,張京第一次亮相全國兩會,因其與內地女星趙薇相似,被網友譽為「兩會最美女翻譯」。