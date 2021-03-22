崔天凱：中美對話坦率 需更多交流 美專家：雙方部分立場堅定 未來摩擦屬常態

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外長王毅赴美國阿拉斯加州安克雷奇出席中美對話，是美國總統拜登就任以來，兩國高層官員首度面對面會談。雙方在會談開場一度激烈交鋒，楊潔篪抨擊美國動用武力和金融霸權干涉他國內政，並稱「美國沒有資格居高臨下同中國說話」。會談結束後，中美也沒有發布聯合聲明。

崔：氣候變遷中美可合作

崔天凱昨晨在Twitter上3小時內連發4條帖文，表示自己剛返回華盛頓，他認為今次在阿拉斯加舉行的中美高層對話是坦率、具建設性和有益，中美在很多方面都有分歧，未來更需要有效的交流，強調愈多互相尊重和理解，就愈能夠互惠互利；崔天凱在另一條帖文上傳一張從飛機上所拍攝的高空照片，指出從安克雷奇回華盛頓的班機上，可看到全球暖化對地球的影響。他說，中美可以在氣候變遷等最艱難的任務上合作。他又轉載美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）前日在中國發展高層論壇經濟峰會時發言，指稱在科技現代化、經濟全球化情况下，中美需要緊密合作，因為世界的和平與繁榮，取決於中美之間的理解。

據新華社上周六在中美高層對話後發布的通稿，中美將建立「氣候變化聯合工作組」。就此次世界矚目的中美對話，央視發表評論，稱中方明確釋放三個信號：首先，中方這次去是為了解決問題，而不是去吵架。面對美方在會談中的「無端指摘」與霸道做法，中方有理有據駁斥回擊，劃出紅線，闡明關切，展現維護國家主權、安全與發展利益的堅定決心和意志；其次，儘管雙方存在重要分歧，中方仍努力尋求與美方的務實合作點，並就此達成一定共識；第三，中方清晰闡明對大國相處之道的看法，堅定捍衛「真正的多邊主義」。

學者：粉飾分歧時代已過

美國之音引述美國企業研究所高級研究員庫珀（Zack Cooper）稱，很明確的是，中美雙方在一些議題上都會立場堅定，雙邊關係中的很多方面不可能會有共識。並稱雙方粉飾那些分歧的時代已經過去，「摩擦將是常態」。但他說，雙方可能會在氣候等議題上有些低層級的合作或重啟貿易磋商。

專家料「習拜會」無期

曾經擔任美國聯邦政府顧問的魯賓斯坦（David Rubenstein）則認為，這次會談實際上要比外面看到的情况要好。但他並不認為這一進展為兩國元首峰會做好了準備。他估計，拜登和習近平至少在一年內都不會見面。

（綜合報道）

（中美角力）

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