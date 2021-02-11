新發現6祭坑 三星堆再出土500文物

6祭祀坑形制一致看點不同

根據昨日國家文物局「考古中國」重大項目——三星堆遺址考古成果新聞通氣會介紹，新發現的6個祭祀坑規模在3.5至19平方米之間。與之前的兩個相比，坑型都為長方形，基本形制與朝向一致，出土文物種類相似，但出現了很多新器型，坑內的文物也各有側重，例如3號坑多為大型青銅器，4號坑多為象牙，5號坑則多為金器骨雕，部分祭祀坑還發現了絲綢的痕迹。

紅星新聞引述三星堆遺址考古發掘現場負責人冉宏林稱，新發現的6個祭祀坑，每個都有新看點，其中很多器物為首次發現。3號坑出土了一座70厘米高的大口尊，是目前國內最大的一件，圓口方體的銅尊，是首次經過科學發掘出土的同類器物，還有一件大規模、大體量的頂尊跪坐人像，肩部的裝飾十分繁複，這也是獨一無二的。

出土最重最大金面具殘片

5號坑出土了目前最重的、體量最大的金面具殘片，也是首次發現。殘片寬約23厘米、高約28厘米，重量約為280克，預計完整重量應超過0.5公斤，比國內現存最大的商周大金面具體量更大，亦超過重達0.46公斤的三星堆金杖。該面具金含量約85%，銀含量在13%到14%左右，正在初步修復中。此外，在4號坑發現了焚燒了的象牙和玉琮，8號坑發現了疑似將壁的紅燒土殘塊。其次，這次考古發掘運用了很多新技術，多學科多團隊同時工作，比如考古人員在祭祀坑的黑色灰燼中，提取到肉眼不可見的絲綢製品殘留物，證明古蜀是中國古代絲綢的重要起源地之一。

冉宏林又稱，在新發掘的3至8號坑中，目前8號坑還在清理過程中，從已經掌握的信息看，8號坑是面積最大的一個坑，有將近20平方米，同時從勘探信息看，這裏應該會出土比較多的文物和埋葬堆積。

新華社引述北京大學考古文博學院教授孫華表示，三星堆祭祀區的新發現對完整認識當時的禮儀空間、宗教思想等，都提供了非常重要的資料。國家文物局副局長宋新潮表示，此次考古可採集系列測年樣本，對每座祭祀坑能有一個具體的時間概念，對三星堆文化的年代更準確的斷定，這也將有助於在未來進一步揭示三星堆文化的全貌。