新發現6祭坑 三星堆再出土500文物

【明報專訊】時隔35年，四川廣漢三星堆遺址再有重大考古發現。考古人員歷時半年，先後發掘6個祭祀坑，使三星堆遺址發掘坑增至8個，並出土金面具殘片、巨型青銅面具、青銅方尊、象牙、絲綢殘留物等重要文物500多件。專家表示這將有助於研究古蜀文明對中國西南周邊地區的相互交流與影響，亦有助於研究其演進和融入中華文明的歷史進程。
6祭祀坑形制一致看點不同
根據昨日國家文物局「考古中國」重大項目——三星堆遺址考古成果新聞通氣會介紹，新發現的6個祭祀坑規模在3.5至19平方米之間。與之前的兩個相比，坑型都為長方形，基本形制與朝向一致，出土文物種類相似，但出現了很多新器型，坑內的文物也各有側重，例如3號坑多為大型青銅器，4號坑多為象牙，5號坑則多為金器骨雕，部分祭祀坑還發現了絲綢的痕迹。
紅星新聞引述三星堆遺址考古發掘現場負責人冉宏林稱，新發現的6個祭祀坑，每個都有新看點，其中很多器物為首次發現。3號坑出土了一座70厘米高的大口尊，是目前國內最大的一件，圓口方體的銅尊，是首次經過科學發掘出土的同類器物，還有一件大規模、大體量的頂尊跪坐人像，肩部的裝飾十分繁複，這也是獨一無二的。
出土最重最大金面具殘片
5號坑出土了目前最重的、體量最大的金面具殘片，也是首次發現。殘片寬約23厘米、高約28厘米，重量約為280克，預計完整重量應超過0.5公斤，比國內現存最大的商周大金面具體量更大，亦超過重達0.46公斤的三星堆金杖。該面具金含量約85%，銀含量在13%到14%左右，正在初步修復中。此外，在4號坑發現了焚燒了的象牙和玉琮，8號坑發現了疑似將壁的紅燒土殘塊。其次，這次考古發掘運用了很多新技術，多學科多團隊同時工作，比如考古人員在祭祀坑的黑色灰燼中，提取到肉眼不可見的絲綢製品殘留物，證明古蜀是中國古代絲綢的重要起源地之一。
冉宏林又稱，在新發掘的3至8號坑中，目前8號坑還在清理過程中，從已經掌握的信息看，8號坑是面積最大的一個坑，有將近20平方米，同時從勘探信息看，這裏應該會出土比較多的文物和埋葬堆積。
新華社引述北京大學考古文博學院教授孫華表示，三星堆祭祀區的新發現對完整認識當時的禮儀空間、宗教思想等，都提供了非常重要的資料。國家文物局副局長宋新潮表示，此次考古可採集系列測年樣本，對每座祭祀坑能有一個具體的時間概念，對三星堆文化的年代更準確的斷定，這也將有助於在未來進一步揭示三星堆文化的全貌。