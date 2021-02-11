打國產疫苗醫護確診 月前接種第二劑 專家：保護率非100%

【明報專訊】內地出現接種疫苗後感染新冠病毒個案。患者為陝西西安市第八醫院隔離區一名劉姓檢驗師，她在3月18日確診，而在一個多月前已完成接種兩針新冠疫苗。中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光認為事件只是個別例子，不必懷疑疫苗功效。
西安醫院隔離區工作 負責採驗核酸
3月18日凌晨，劉×確診為新冠肺炎病例（普通型）。根據西安發布的消息，西安市第八醫院為省、市兩級新冠肺炎患者定點收治醫院，劉×為該院隔離封閉病區檢驗科一名檢驗師。自3月4日起，她一直在醫院隔離區工作，負責為患者採集核酸及實驗室檢驗工作。經省市聯合專家組研判，劉×在隔離區內意外暴露造成偶發感染。目前和劉×一同在隔離區工作的33名人員，核酸檢測均為陰性，均已集中醫學隔離觀察。截至昨晚8時，已檢測7663人，全部陰性，檢測仍在進行。與劉×同在隔離區工作的33人，連續3次檢測均為陰性。
陝西省從去年12月25日開始為重點人群接種疫苗，截至1月11日，已對邊檢、海關、機場、醫務人員等12.5萬重點人員接種第一針。3月19日下午，劉×所在醫院檢驗科醫務人員對《健康時報》表示，劉×是在1月底至2月初的時候，完成兩針新冠疫苗的接種。「我們檢驗科室的工作人員，能接種新冠疫苗的都已經接種了。」又表示不清楚劉×為什麼接種後仍會感染。
曾光：不必因個例懷疑國產疫苗
曾光表示，新冠疫苗保護率並非100%，接種後是比較安全而非絕對安全。劉×所在醫院，承擔新冠病人的治療，是病毒存在和傳播的高風險區域。即使醫務人員接種疫苗後也不能完全排除被感染的可能。他說，國產新冠疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，不必因這一個例而對國產疫苗產生懷疑。「我國國產疫苗預防重症病例有效率在90%以上，總體保護率在70%以上。」
中國已批准4款新冠疫苗附條件上市，包括國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗、科興滅活疫苗，以及軍科院陳薇團隊研發腺病毒載體新冠疫苗。數據顯示，國藥疫苗保護效力為86%，預防中度病例有效性100%，預防重度病例有效性100%。科興疫苗在土耳其的三期臨牀試驗結果表明，保護率也達83.5%，重症保護率達100%。單針的腺病毒載體疫苗對重症保護率則達90%以上。
曾光強調，「疫苗接種組出現感染者的小概率事件，早被各國疫苗三期臨牀試驗所記錄，國產疫苗也不例外。」對於疫苗接種後感染病毒，曾光稱要關注兩個問題，一為是否為非重症病例，治療進展如何？二是目前對周圍上千人核酸檢測均為陰性，是否提示傳染性並不強？這些都要進一步評估。