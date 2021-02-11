打國產疫苗醫護確診 月前接種第二劑 專家：保護率非100%

西安醫院隔離區工作 負責採驗核酸

3月18日凌晨，劉×確診為新冠肺炎病例（普通型）。根據西安發布的消息，西安市第八醫院為省、市兩級新冠肺炎患者定點收治醫院，劉×為該院隔離封閉病區檢驗科一名檢驗師。自3月4日起，她一直在醫院隔離區工作，負責為患者採集核酸及實驗室檢驗工作。經省市聯合專家組研判，劉×在隔離區內意外暴露造成偶發感染。目前和劉×一同在隔離區工作的33名人員，核酸檢測均為陰性，均已集中醫學隔離觀察。截至昨晚8時，已檢測7663人，全部陰性，檢測仍在進行。與劉×同在隔離區工作的33人，連續3次檢測均為陰性。

陝西省從去年12月25日開始為重點人群接種疫苗，截至1月11日，已對邊檢、海關、機場、醫務人員等12.5萬重點人員接種第一針。3月19日下午，劉×所在醫院檢驗科醫務人員對《健康時報》表示，劉×是在1月底至2月初的時候，完成兩針新冠疫苗的接種。「我們檢驗科室的工作人員，能接種新冠疫苗的都已經接種了。」又表示不清楚劉×為什麼接種後仍會感染。

曾光：不必因個例懷疑國產疫苗

曾光表示，新冠疫苗保護率並非100%，接種後是比較安全而非絕對安全。劉×所在醫院，承擔新冠病人的治療，是病毒存在和傳播的高風險區域。即使醫務人員接種疫苗後也不能完全排除被感染的可能。他說，國產新冠疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，不必因這一個例而對國產疫苗產生懷疑。「我國國產疫苗預防重症病例有效率在90%以上，總體保護率在70%以上。」

中國已批准4款新冠疫苗附條件上市，包括國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗、科興滅活疫苗，以及軍科院陳薇團隊研發腺病毒載體新冠疫苗。數據顯示，國藥疫苗保護效力為86%，預防中度病例有效性100%，預防重度病例有效性100%。科興疫苗在土耳其的三期臨牀試驗結果表明，保護率也達83.5%，重症保護率達100%。單針的腺病毒載體疫苗對重症保護率則達90%以上。

曾光強調，「疫苗接種組出現感染者的小概率事件，早被各國疫苗三期臨牀試驗所記錄，國產疫苗也不例外。」對於疫苗接種後感染病毒，曾光稱要關注兩個問題，一為是否為非重症病例，治療進展如何？二是目前對周圍上千人核酸檢測均為陰性，是否提示傳染性並不強？這些都要進一步評估。

（綜合報道）

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