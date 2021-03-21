駐京周記：貸款名目繁多 影響民眾「生老病死」

銀行「彩禮貸」「墓地貸」捱批

九江銀行推出的彩禮貸，申請者需年滿22歲以上，連續工作時間不少於12個月，且另一方需為行政事業單位正式員工。墓地貸則由昆明一家墓園與雲南一家村鎮銀行聯合推出，首付兩成、最高能貸款20萬元（人民幣，下同）。但因輿情負面，兩金融產品先後宣布取消。九江銀行在致歉聲明中稱，已對直接責任人停職處理，對部門負責人記過處分，並對相關轉發人員批評教育。去年河北張家口、福建廈門、貴州安順等地亦有銀行推出過墓地按揭產品。江蘇無錫分行則在2015年先行試點婚慶貸；2016年南京銀行、江蘇銀行、農業銀行推出結婚貸；郵儲銀行則在當年推出二胎貸。

未脫離消費貸本質

這些貸款名目雖然繁多，但最終未能脫離消費貸的本質。由於近年個人住房貸款和個人經營貸款業務監管趨嚴，增長空間逐漸被壓縮，銀行也開始將經營目標鎖定在個人消費貸款上。早前央行數據顯示，截至去年9月底，內地居民存款額達到92.09萬億元，按照14億人口計算，平均每人大概是6.5萬元，三口之家存款約為19.5萬元。2020年兩會，總理李克強公開表示，中國有6億人月均收入不足1000元。公開數據亦顯示，中國僅有4億人進入中等收入群體。但在內地，居住豪宅、出入名車已成新家庭標配，這些支出並非絕大部分人所能輕鬆承受，亦預示個人消費貸款的空間頗大。

只是不巧新冠疫情肆虐逾年，全球經濟日益低迷，中國雖然疫情受控，經濟回暖，但居民消費意願持續降低亦為事實，將目標定在人生無法避免的「生」、「老」和「婚姻」等開銷上，對銀行而言，確實是「精巧得很」。

明報記者 鄭海龍