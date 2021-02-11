日防省：解放軍055型南昌號首現近海

共同社和中央社報道，統合幕僚監部公布的消息稱，上周四上午約11時，在長崎縣對馬市西南約250公里處，海上自衛隊的多用途支援艦天草號、導彈艇白鷹號和P-1巡邏機發現3艘解放軍艦艇，包括逾萬噸的055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101）、052D型導彈驅逐艦成都號（舷號120）及054A型導彈護衛艦大慶號（舷號576）。

日媒：華導彈部署增抗美航母能力

此外，共同社引述防衛省智庫「防衛研究所」未公布的年度報告《東亞戰略概觀2021》概要指出，中國在沿海地區部署陸基反艦彈道導彈的狀况，「切實提升了」防止美國航母接近西太平洋的「反介入/區域拒止（A2/AD）」能力。中國反艦彈道導彈研發能力的提升，被視為在連結沖繩、台灣至菲律賓的「第一島鏈」內美中軍事力量失衡的主要原因。報告意在對中國在該海域加強軍事影響力的情况敲響警鐘。

報告還提及，中國在南海的軍事基地化，以及海警船反覆進入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近日本領海，強調日本要在東海和南海持續強硬應對。