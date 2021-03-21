傅瑩：50年前敵對可破冰 今沒理由走向對抗

中新社報道，傅瑩指出，50年前中美處於敵對狀態，長期隔絕和對立，彼此完全不了解，但在這種情况下兩國也認識到重要的共同利益，成功超越分歧，實現「破冰」，「今天中美分歧再大，與50年前也無法相比」。她說，當時尚能克服重重阻隔見面和商談，在重大國際戰略問題上實現合作，現在就更沒有理由走向衝突和對抗。

傅瑩表示，中美關係近年經歷一段劇烈下滑的困難階段，現在似乎進入一個平台期，外界關注中美關係未來會再度下滑，還是能在平台期穩定下來，恢復正常，進而上升和發展。她提到，國際對中美在新冠疫情、氣候變化、數碼安全以及人工智能技術應用等領域的合作抱有很高期待。

基辛格：全球化要求中美更努力合作

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在錄製短片中表示，美中兩個社會有不同的文化和歷史，所以有時候對一些事情的看法會有不同，但現代科技、全球化傳播和全球化經濟，要求雙方做出比以往更大的努力合作，因為世界的和平與繁榮取決於兩個社會之間的理解。

（中美角力）