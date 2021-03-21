美外交圈：華展強勢 需與盟友做好準備

【明報專訊】觀乎美國外交政策圈子在Twitter的互動反應，爭論焦點似乎不在峰會有無成果，更多落在楊潔篪開會前展示的不尋常姿態。《華盛頓郵報》專跑外交國安線的專欄作家羅金（Josh Rogin）指出，楊潔篪跟特朗普團隊第一次會面時也曾「私下」激怒對方，但這次觸怒拜登團隊卻是在鏡頭前；保守派報章《華盛頓時報》國安特派員戈茨（Bill Gertz）在下面留言稱，這是中方的老舊戰術，即以攻代守，逼美方處防禦位置，以直接討論北京論述，忽略美方論點。
保守派智庫美國企業研究所（AEI）亞洲研究項目主任卜大年（Dan Blumenthal）轉貼羅金帖文時稱，中方目標和戰略十分明確，即羞辱美方並在國內贏取掌聲，「楊（潔篪）會以英雄身分回國」。曾在特朗普政府出任副助理防長的柯伯吉（Elbridge Colby）則稱，安克雷奇會談的最大信息在於中方展示信心和強勢，「他們『知道』自己非常強大，美方論調則很廉價」；他指美國與盟友需要準備好事態急劇變化，「（美方）需要極為專注、少一點『雜音』」。但中間派智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）回應同行轉貼柯伯吉的帖文時，直指不同意這看法，「中方表演完全是為了中國國內觀眾」。
中國學者：中美關係勢必惡化
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘昨對中央社稱，布林肯的談話顯示，拜登政府決心糾合盟國及伙伴制華，「大整中國人權狀况和大喊民主價值」。面對美國此舉，中國在內政和戰略軍事方面必表現強硬。他認為，中美關係在這次會談後，「總的來說會進一步惡化大概是必然之勢」。