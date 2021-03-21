美外交圈：華展強勢 需與盟友做好準備

保守派智庫美國企業研究所（AEI）亞洲研究項目主任卜大年（Dan Blumenthal）轉貼羅金帖文時稱，中方目標和戰略十分明確，即羞辱美方並在國內贏取掌聲，「楊（潔篪）會以英雄身分回國」。曾在特朗普政府出任副助理防長的柯伯吉（Elbridge Colby）則稱，安克雷奇會談的最大信息在於中方展示信心和強勢，「他們『知道』自己非常強大，美方論調則很廉價」；他指美國與盟友需要準備好事態急劇變化，「（美方）需要極為專注、少一點『雜音』」。但中間派智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）回應同行轉貼柯伯吉的帖文時，直指不同意這看法，「中方表演完全是為了中國國內觀眾」。

中國學者：中美關係勢必惡化

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘昨對中央社稱，布林肯的談話顯示，拜登政府決心糾合盟國及伙伴制華，「大整中國人權狀况和大喊民主價值」。面對美國此舉，中國在內政和戰略軍事方面必表現強硬。他認為，中美關係在這次會談後，「總的來說會進一步惡化大概是必然之勢」。

（中美角力）